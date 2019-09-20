張韶涵新歌歌詞引發討論。（圖／翻攝自會火微博）

范瑋琪（范范）跟張韶涵從昔日同門師姊妹到互傳有心結近10年，日前范瑋琪回應網友：「我從未踐踏任何人」，否認欺負張韶涵，陳建州（黑人）也暗示有心人藉黑范范炒作。今(20日)張韶涵推出新歌，歌詞說道：「咧著嘴撒著謊背後補一槍」，又遭網友熱議是否在回應范范。

范范和張韶涵多年前疑因搶資源傳不和，兩人上同一節目零互動曾引發網友討論，去年黑人親上火線護妻，說：「真心祝福張韶涵一切都好」，張韶涵不久曬出自己與家中黑狗、白狗合影，意有所指寫下：「黑白狗別亂叫博關注，噓」，被推測是暗諷黑人和范范，但張韶涵妹妹否認。

最近黑人與小S出席活動時，紛紛力挺范瑋琪絕非外界所傳的曾傷害人，黑人暗指新聞爆出時間點都在「有人」推新作品前後，而小S則說范范在梁靜茹離婚事件背黑鍋，「一定是有人請她幫忙發言」。今張韶涵推出新單曲〈還〉，歌詞十分犀利，唱道：「孤單習以為常，無常才最平常，矇騙的童話，像背叛假惺惺還理直氣壯，痛喪心病狂，咧著嘴撒著謊背後補一槍」，掀起微博網友討論。

對此，網友紛紛說：「這波操作超剛」、「別一堆網友解讀，然後把自己的想法強加到她身上」、「回應什麼？詞是她寫的？」、「歌曲是她精心準備給粉絲的驚喜，黑暗風非常適合她」。

(中時電子報)