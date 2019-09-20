嘉義市市長黃敏惠（右）稱許插畫家莊信棠（左）把宣信國小新廁所變漂亮了。（廖素慧攝）

嘉義市宣信國小獲教育部補助500萬元，整修老舊有異味的廁所，並由知名插畫家校友設計卡通化的空間，把令小朋友皺眉頭的舊廁所變得如童話屋夢幻可愛，市長黃敏惠20日為新廁所啟用揭幕，稱讚美麗新嘉義從乾淨漂亮的廁所出發。

宣信國小誠信樓西側廁所老舊、陰暗、有異味、易積水，師生害怕上廁所，學校申請到教育部107年度老舊廁所整修工程計畫501萬8000元補助，歷經100天工期，整修美化完工。

黃敏惠說，在宣信國小遇見最美麗的廁所，藝術家校友SMART莊信棠回饋母校，設計的新廁所美麗又夢幻，是獨一無二的藝術廁所，美學從生活做起，尤其改變一般人對髒亂廁所的刻板印象，帶給大家截然不同的新感覺。

黃敏惠說，上廁所是很重要的事，乾淨的廁所，讓人紓壓好方便，宣信國小整修老舊廁所，並融入環境美學的創意，讓師生在校園裡能安心放心上廁所，好幸福。

教育處長林立生說，宣信國小的藝術化廁所不只是廁所，是美感又環保的「方便」空間，1至4樓設計春夏秋冬主題壁畫，並由師生共同創作繪本，引導小朋友思考環境議題，深具教育意義。

校長黃金木說，感謝校友藝術家SMART（莊信棠先生）為廁所改建導入藝術元素，以大白熊為主角、四季為背景，呈現豐富又活潑的童趣，期許藉此美學空間設計啟發孩子的思考力。

(中時 )