暌違12年，國慶焰火今年再度回到屏東，選在高屏溪屏東河濱公園施放，為確保完美演出，屏東縣政府預計24日晚間進行3分鐘試放，主要測試落焰區範圍，縣府也公告當天河濱公園將管制不開放，也呼籲往來高屏大橋駕駛人不要在橋上停留觀看，避免影響交通。

創造2019史上最美台灣燈會的屏縣府，接續承辦國慶焰火，外界有著高度期待，但籌備小組成員透露，燈會期間天數長，有著可以修正錯誤的機會，焰火一放即逝、一翻兩瞪眼，只許成功、不能失敗，「壓力真的很大」。

縣府發言人黃建嘉指出，今年計畫施放1萬6000發以上的煙火彈，時間長度達42分鐘，其中焰火最高超過200公尺、面寬達400公尺，精彩可期。

但為確保10月10日當天施放準確，事先必須經過測試及掌握落焰區範圍，包括煙火彈施放後，落焰是否會影響到觀眾區及周邊建築，因此在焰火正式施放之前，布彈一定要調整到視覺、安全最佳位置，才能規畫最佳觀賞區域。

黃建嘉也提醒，雖然不少民眾認為橫跨高屏溪的高屏大橋是焰火最佳觀賞點，但縣府鄭重呼籲，千萬不要在橋上逗留，因為高屏大橋是往來屏東、高雄的重要橋樑，交流量繁重，且兩側水泥護欄加上欄杆高度僅約120公分，考量安全風險，請民眾不要停在橋上觀賞。

(中時 )