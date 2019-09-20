外交部長吳釗燮20日宣布與吉里巴斯斷交，並稱是因大陸的金錢外交。大陸外交部發言人耿爽20日表示，這是混淆視聽、顛倒黑白，是「以己之心度人之腹」，他強調原則與信任是買不來的，吉國的斷交決定說明一中原則是大勢所趨、勢不可擋。

針對吳釗燮稱大陸對吉國金錢外交，大陸外交部發言人耿爽20日表示，不久前在索羅門群島做出與台灣當局斷交決定的時候，有些人用同樣的說辭混淆視聽、顛倒黑白，他表示要再次重申，台灣某些人的這些言論再次暴露了他們「以己之心度人之腹」的心態。習慣於用「金錢買外交」的人，可能理解不了，原則是買不來的，信任也是買不來的。

耿爽重申，吉里巴斯政府做出承認一個中國原則並同中國復交的決定，再次充分說明堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨、勢不可擋，他相信同擁有14億人口，作為世界第二大經濟體，擁有光明廣闊發展前景的中華人民共和國建立和發展外交關係，必將為吉里巴斯的發展帶來前所未有的機遇，也願意同吉方共同努力，來掀開兩國關係發展新的一頁。

(旺報 )