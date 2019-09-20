因受「塔巴」颱風侵襲日本影響，長榮航空航班明（21）取消桃園往返沖繩BR112、BR113班機。同時，桃園往返沖繩BR186、BR185將放大機型，由A321改為B777飛航。

最新航班異動訊息，旅客至長榮航空官網或EVA Mobile APP查詢。

(工商 )