塔巴颱風襲日 長榮航取消往返沖繩班機 18:042019/09/20 工商 王淑以 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因受「塔巴」颱風侵襲日本影響，長榮航空航班明（21）取消桃園往返沖繩BR112、BR113班機。同時，桃園往返沖繩BR186、BR185將放大機型，由A321改為B777飛航。 最新航班異動訊息，旅客至長榮航空官網或EVA Mobile APP查詢。 (工商 ) #沖繩 #長榮航空 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 彭啟明：「塔巴」颱風最快這天生成 離台灣超近 07:422019/09/17 生活 法西颱風災情慘 日本撥近4億元救災 20:582019/09/17 國際 桃空職工試圖以政治力影響裁決 長榮航空2點反駁 11:522019/09/18 生活 罷工空服員偕立委討優待機票 長榮嗆勿用政治力 11:542019/09/18 生活 《航運股》桃空職工找立委影響裁決？長榮航表遺憾 11:422019/09/18 財經 桃空職工控秋後算帳 長榮航：不實指控深表遺憾 12:522019/09/18 政治 颱風影響 台灣虎航2班機提前飛 11:032019/09/20 生活 周末遊日需留意颱風最新消息 沖繩、九州恐受影響 12:452019/09/20 國際 《航運股》嘉惠離島民眾，長汎假期推「買國外＋1元送國內」活動 16:312019/09/20 財經 塔巴颱風穿越沖繩 明5航班異動 17:182019/09/20 生活 生活熱門新聞 吉里巴斯與我斷交 義守大學成苦主 - 生活 - 旺報 塔巴明影響最劇 這區越晚雨越大 - 生活 爭睹台中版曼哈頓懸日 盧秀燕做這件事被讚爆 - 生活 拜天公庙遭当面呛白贼、落跑市长 韩国瑜回这4句 - 生活 阿嬤真的猛！女兒返鄉遊玩 回家後樣子讓老媽崩潰 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。