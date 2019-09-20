日前赴澳洲完成3場巡迴演唱會的林宥嘉，昨出席手機代言活動，自爆和兒子酷比變得疏遠，原因是近期工作太忙，忙到焦頭爛額分身乏術，有時兒子找他玩也只能敷衍陪伴一下，結果被兒子報復「有一天要幫他洗澡，發現他不讓我跟他洗，反而跑去黏媽媽」，讓他好哀怨。

林宥嘉代言Sony Mobile全新旗艦Xperia 5。（sony提供）

林宥嘉擔任Sony Mobile手機代言人。（sony提供）

林宥嘉近日和老婆丁文琪難得公開合體拍攝宣傳照，婚後仍然照樣甜蜜「老婆很美，其實還有更厲害的，但我還沒拿出來炫耀。」嘴甜稱讚：「我覺得太太比很多女明星漂亮。」說完自己還忍不住偷笑，至於手機會不會有跟老婆的親密照，林宥嘉說，「很少，但曾經有。」但透露現在手機兒子照片比較多，「兒子每天都會不一樣，但老婆永遠是最漂亮的。」放閃無極限。

林宥嘉昨出席手機代言活動，還甜蜜放閃大贊老婆很美。（sony提供）

林宥嘉透露和酷比的音樂喜好相同，有時林宥嘉特別注意的曲調，之後就會發現酷比也比較喜歡發出同樣音樂的玩具。林宥嘉透露近期工作上有一大計畫，但詳情還不能說，被問及入圍金鐘最佳主持人，典禮當天會不會出席，不過恰巧林宥嘉當天在高雄開演唱會，沒辦法到場，他雖覺得可惜，但也虧搭檔蕭敬騰，笑說：「蕭敬騰說要幫我帶小孩，那天保姆換人」。

(中時 )