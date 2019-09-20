台中南門扶輪社捐贈四德國小智慧英語教室，學生們藉由平板融入英語教學。（林欣儀攝）

為了讓國小孩子能在玩樂環境中學習英語，台中市南門扶輪社社長林耀清號召社員，捐贈霧峰區四德國小設備完善的智慧英語教室，20日揭牌啟用，學生們拿起平板與老師對答、玩起VR虛擬實境及行動闖關等遊戲，大呼「英語實在太好玩了！」

在校長陳世穎帶領下，四德國小學生首次體驗利用平板電腦的聯網方式答覆英語測驗，讓英語教學更活潑。校方表示，這間智慧英語教室內配備有高階無線網路環境、行動學習網站及虛擬實境主機、智慧教育軟體平台等，透過軟、硬體配合，提升學生英語學習樂趣與成就感。

其實，這間教育由南門扶輪社長、日誠空調公司總經理林耀清與今網資訊公司董事長林啟聖等人共同捐贈，南門扶輪社代表將象徵捐贈的74萬元支票交給陳世穎，成為今年創校百年的四德國小最好生日禮物。

林耀清說，每次出國時就感歎小時候英語沒學好，還得透過翻譯協助，希望四德國小有了這間智慧英語教室，能提升學生們英語素養，幫助他們未來國際接軌與教育。

(中時 )