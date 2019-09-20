◎為2架民航機 吉里巴斯與我斷交

南太平洋島國索羅門群島周一與我國斷交，引發區域邦交國連鎖效應，吉里巴斯共和國政府本今天正式通知我方，與我國斷絕外交關係。據了解，吉里巴斯向我國索求高額贈款購買一架民航客機，遭我方提議改以商業貸款協助，而中國大陸則願意無償提供兩架民航客機，成了吉里巴斯外交轉向關鍵。

◎5天內斷交2國吳釗燮請辭 府：總統予以慰留

吉里巴斯共和國今天宣布與我斷交，5天內斷交2國；針對外交部吳釗燮部長向總統請辭一事，總統府發言人丁允恭表示，吳部長確實有向總統自請負責，但很清楚的是，導致這個結果的，是中國政府蠻橫的國際行為，而非我國的責任，總統予以慰留。

◎斷交骨牌效應？吳釗燮：有小徵候但不用擔心

索羅門群島與吉里巴斯接連決定與我國斷交，恐在南太平洋區域剩下的4個邦交國引起骨牌效應。外交部長吳釗燮今天在記者會上表示，禮拜一與索羅門斷絕關係後，立即要求駐館跟當地政府重要政治人士進行密切溝通和瞭解，目前雖然有小小徵候，但和4個國家邦交關係並沒有擔心的地方。

◎比癌症更易致命！心臟衰竭5年內死亡率逼近50％

台灣平均每25分鐘就有1人死於心臟疾病，其中致死率最高的是「心臟衰竭」，隨著人口老化，台灣心臟衰竭發生率逐漸增高，每10萬名人口約有300人罹患心臟衰竭，一旦診斷出心臟衰竭，5年內死亡率逼近50％，比許多癌症更易致命，堪稱是台灣國人的頭號殺手，不容忽視。

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(中時電子報)