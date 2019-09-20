視障者摸到栩栩如真的鯊魚模型，露出驚訝表情。（海科館提供／許家寧基隆傳真）

海科館透過觸摸等體驗，幫助視障者看見博物館。（海科館提供／許家寧基隆傳真）

國立海洋科學博物館引進國內第一套博物館視障深度導覽「I幫盲」，20日邀請30名雙眼全盲視障者，親手觸摸到館內的鯊魚標本，感受像砂紙般的觸感，個個露出驚喜表情，希望帶領更多視障者走入海科館，用聽的、用摸的也能「看見」海洋。

中華電信與淡江大學視障資源中心合作，推出視障無障礙App（語音隨身助理），不僅出發前就可先閱讀海科館相關資訊，在博物館現場，也藉由推播訊息瀏覽展品的詳細介紹，更可透過文字、影像辨識掌握周遭環境，讓視障參觀博物館一樣方便無障礙。

海科館長陳素芬表示，海洋教育的目的，希望讓不同的對象，透過適合方式來了解海洋，海科館特別發展融合聽覺、觸覺、嗅覺等感官探索的海洋體驗活動，以實物觸摸為主，口語描述為輔，藉由視障者手指敏銳的觀察，互動與討論，揭開海洋神秘的面紗。

視障電腦工程師張金順說，第一次觸摸到海科館鯊魚的標本，感覺真的很震撼與感動，感謝中華電信能舉辦這個活動，有很多熱心的志工，加上有海科館專業解說與無障礙的 App，讓他能「看見」博物館的豐富，幫助我走出來面對更多元的世界。

海科館指出，此次也邀請兩棲爬蟲動物特展廠商一同響應，共同打造友善平權的海洋教育環境。未來海科館仍將持續進行感官體驗活動，帶領更多視障者走入博物館，一起感受海洋無窮的魅力，讓更多民眾走入海洋、親近海洋。

(中時 )