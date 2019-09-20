日前苗栗市一名國小2年級男學童疑染腸病毒死亡案，經將男童檢體送疾管局檢驗後，已排除是EV71型感染併發重症，但苗栗縣衛生局呼籲民眾，目前是腸病毒疫情流行期間，因腸病毒傳染力強，學童群聚易使腸病毒在校園內傳播，仍因共築滴水不漏防疫網絡，降低病毒傳染。

苗栗市某國小2年級男學童罹病猝死，一度懷疑是否感染腸病毒，苗栗縣衛生局長張蕊仙20日表示，經疾病管制署就學童血清檢驗及相關病歷審查後，已排除是感染腸病毒71型併發重症死亡。

衛生局提醒，目前仍正值腸病毒疫情流行期間，且腸病毒傳染力強，學童間群聚互動易使腸病毒在校園間傳播，並可能成為家庭與社區間疫情傳播的橋梁，家長及教托育機構人員，務必加強居家、學習環境的通風與整潔，並落實正確洗手步驟、生病不上課在家休息等良好衛生觀念，以降低病毒於校園或社區中傳播的風險。

衛生局指出，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，一旦發現幼童出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，務必立即送大醫院治療，以免錯失治療黃金期。

張蕊仙強調，傳染病容易在校園間經由學生群聚感染，養成良好衛生習慣是預防各項傳染病的根本，民眾應落實以肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩及生病在家休息等防治措施，不僅可保護自身的健康，也可避免家人遭受感染。民眾若出現身體不適症狀應儘速就醫，並主動告知相關旅遊史、職業史、接觸史及群聚史等，以利及早通報、診斷及防治。

民眾若有相關防疫問題，可就近洽轄區衛生所或撥打苗栗縣防疫專線037-722620洽詢，亦可上疾管署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)查詢。

(中時 )