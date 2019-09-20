「淋老師手工養生拌麵」採用台南在地食材，除了麵條以關廟麵為主，特製殺菌醬包也用善化黑麻油。（程炳璋攝）

中西區中正路曾是台南市中心蛋黃區，卻因海安路地下街工程阻斷，沒落近20年，店面月租從20萬掉到3萬多，許多店家紛紛退場，最近中正路上陸續有新商家進駐，期待政府帶進人潮，恢復中正商圈往日榮景。

中正路兩側是老一輩台南人的逛街記憶，過去周邊起碼有兩百個店家，是年輕人假日最愛踏足的去處。

中正路西側末端的中國城在70年代興建，阻斷水岸發展造成先天不良，海安路地下街的錯誤開發，造成當地20年的一蹶不振，直到最近中國城暨運河星鑽計畫接近完工，商機又重新萌芽。

中正路商圈最近進駐了幾處美食店家，包括走復古風的「淋老師手工養生拌麵」、「亞尼克蛋糕」，甚至「友愛街鹽酥雞」也搬離友愛街，在中正路設立店面。都是看中中正路未來的潛力發展商機。

從醫療器材轉作美食，在中正路上開設「淋老師手工養生拌麵」」，老闆林翰表示，國華街已是台南市一級觀光戰區，中正路正在逐漸復甦，企盼政府透過活動，將人潮從國華街帶進中正路，恢復當地風華。

「淋老師手工養生拌麵」採用台南在地食材，除了麵條以關廟麵為主，特製殺菌醬包也用善化黑麻油，不放防腐劑，可常溫保存，店內擺設以台灣早期教室為風格，開店1個月即吸引網路部落客上門嘗鮮，業者希望從中正路開始立足，未來在亞洲各國設立分店。

(中時 )