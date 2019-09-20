美艦通過台灣海峽 今年第7次 17:322019/09/20 中時 楊孟立 、 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為美國DDG-65「班伯克」號通過台灣海峽。（摘自美國海軍官網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今天發布新聞稿表示，美軍作戰艦一艘由北向南航經台灣海峽自由航行，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我國周邊海、空域艦、機相關動態，期間並無異狀，請國人放心。 這是美國軍艦去年7月以來，第10度通過台灣海峽，也是今年第7度，儼已「常態化」。 (中時 ) #台灣 #海峽 #台灣海峽 #通過 #空域 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸5艦巡弋 海峽中線緊繃 04:102019/09/16 焦點新聞 陸搶地盤 台海易擦槍走火 04:102019/09/16 焦點新聞 廣西海峽兩岸產業園區專題報導一 口岸城市崇左市 優惠政策引台商 17:232019/09/16 兩岸 史上首位 抗癌成功女泳將4次橫渡英吉利海峽 21:062019/09/17 國際 小英，別選贏總統卻輸掉台灣未來 04:102019/09/18 時論廣場 貿協前進歐洲工具機展主辦台灣之夜，協助參展廠商行銷台灣智慧機械 07:142019/09/18 財經 中東情勢緊張 沙烏地加入美國護航聯盟 16:332019/09/18 國際 交換生 來看看隱性台灣吧（上） 04:092019/09/20 兩岸藝文 十一屆兩岸電視主持新人賽不向夢想低頭主持人報名趁現在 13:552019/09/20 新消息 118年老招牌公司 台菸酒投入CSR永續服務 15:022019/09/20 財經 政治熱門新聞 打臉小英論文學者徐永泰 身分竟超大咖 - 政治 論文門重創小英 網：看來賴清德要上場了 - 政治 斷交骨牌效應？一張圖曝「這幾國」恐跳船！ - 政治 下架小英！呂副今連署起跑 網卻喊4字 - 政治 為了兩架民航機！吉里巴斯與我斷交 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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