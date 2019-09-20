國防部今天發布新聞稿表示，美軍作戰艦一艘由北向南航經台灣海峽自由航行，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我國周邊海、空域艦、機相關動態，期間並無異狀，請國人放心。

這是美國軍艦去年7月以來，第10度通過台灣海峽，也是今年第7度，儼已「常態化」。

(中時 )