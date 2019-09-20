行動基地台及通信平台車在救援行動中扮演非常重要的角色，確保搜救人員有完整的及時通信網路，順利進行指揮及救災任務。(吳建輝攝)

現場也展示重型救助器材車，能夠提供搜救人員救災所需的各種裝備。(吳建輝攝)

921大地震20週年，20日上午9點21分由中央氣象局發布「國家防災日地震演練」訊息通知，彰化縣內215所學校及機關單位同步實施演練，也在圓林園舉辦「108年國家防災日大規模震災消防救災動員演練」，動員北中南餘40單位、演練人員3百餘人，各式救援車輛、通信平台車等，場面浩大。

彰化縣消防局表示，彰化斷層已經有160年沒有釋放能量，圓林園的震災演練模擬大雅斷層與彰化斷層錯動，發生芮氏規模6.5，深度10公里，震央於彰化縣芬園鄉之地震時，各縣市救災部隊、醫療單位及民間團體於「救災據點」集結後，考驗縣府如何迅速受理各救災單位報到、分配駐紮營地、召開領隊會議、分配救援搜索區域等。

消防局說，以往搜救指揮中心都設定在災區附近，但這樣讓搜救人員有受到2次傷害的風險，也常發生外地支援的搜救團隊到現場以後，沒有窗口能夠了解現場情況，造成搜救上的延誤，因此有了「救災據點」的概念，將所有救災資源整合在一個開闊的場域，且交通方便，足夠容納各地的搜救團隊。

內政部消防署主任祕書馮俊益表示，救災據點最重要的是資源整合，交通便利，及廣大的腹地，如何整合分配資源，讓搜救團隊、軍方、民間團體等，快速且效率的將資源分配到每個需要救援的地方，雖然我們不希望災害來，但災害來的時候，我們已經準備好了。

彰化縣政府規劃了南北彰兩個據點，分別為圓林園與鹿港體育場，希望透過救災據點的設置，未來災害來臨時能夠更有效率的執行救災行動。

(中時 )