英格蘭南部德比戰，伯恩茅斯@南安普敦。（達志影像）

英超第六週重點賽事 馬上訂閱《時來運轉》行事曆

伯恩茅斯@南安普敦 開賽時間 9月21日 03:00

南安普敦新簽中場詹姆士華德普洛斯表現飛躍，對上一戰個人表演為球隊再建一功，本賽季射門命中門框3次已進2球；另外進攻中場索非亞尼布法前3場聯賽已有2次助攻數據，二人將會繼續支援前鋒切亞當斯。後衛凱文丹索結束停賽期，本週可以復出。

伯恩茅斯前一比賽日對艾佛頓比賽先發球員平均年齡為24歲195日，是該隊歷史中在英超最年輕陣容；當中最年輕的門將蘭斯代爾表現穩重，而卡倫威爾森上場也梅開二度，表現回勇。替補上場的蘇格蘭國家隊中場萊恩弗雷澤除了有進球外，末段客串右後衛亦表現出色，今場有望復任先發。

本場賽事為英格蘭南部德比戰，兩軍於英超對上一戰俱獲勝，主場的南安普敦在開季2連敗後，近4戰（包含英聯盃）取得3勝1和，包括上仗小勝主場的謝菲爾德聯，防守十分穩固，上半場表現則較保守。傷兵滿營的伯恩茅斯雖然上仗主場以3比1打敗賽前被看好的艾佛頓，終止3場不勝；但球隊傷兵不少，作客應付狀態甚好的南安普敦，所以本場賽事稍看好主隊。

南安普敦近5次聯賽主場交手，3勝2和。雙方近3次聯賽交手，2次開「總進球」3球或以上。

孫興慜回歸先發延續進球。（達志影像）

托特納姆熱刺@萊切斯特城 開賽時間 9月21日 19:30

上戰敗走老特拉福的萊切斯特城，本賽季陣容變動不大。上仗沒有取得進球的王牌前鋒傑米瓦迪會繼續獲另外兩位年輕中場詹姆斯麥迪遜及Youri Tielemans支援。哈維巴恩斯以及今夏加盟後未有進球的阿約澤佩雷斯，亦隨時候命。領隊羅傑斯感概上仗應值得打平取得1分。

南韓球星孫興慜，上週比賽以梅開二度姿態打開本季進球門，及後週中歐冠先列替補休息，本週聯賽應會重回先發。王牌射手哈利肯恩歐冠先開紀錄，可惜球隊最後仍被對手追平。唐基恩東貝里及德利阿里已傷癒，齊齊在剛戰歐聯擔正。阿根廷國腳喬瓦尼羅塞爾於國際比賽期裡受傷要休息養傷。

萊切斯特城對上一戰雖然受挫於曼聯，被破本季不敗之身，但比賽中表現形勢均等，只敗於一記12碼罰球，落後之下仍有不少追平的機會。相反托特納姆熱刺雖於上場聯賽輕鬆取勝，主場大破水晶宮，但週中作客歐冠於大好形勢之下被對手追平，故本場比賽進球數「大」之機會甚高。

兩隊近3次英超交手，托特納姆熱刺全勝。而近5次英超交手，4次「總進球」3球或以上的紀錄。

馬可席爾瓦對球隊上仗的表現極為失望。（達志影像）

謝菲爾德聯@艾佛頓 開賽時間 9月21日 22:00

兵源充足的艾佛頓上仗敗走南部伯恩茅斯，表現令領隊馬可席爾瓦極為失望，指球員表現欠侵略性，常常比對手跑慢一步。上戰先列替補的義大利前鋒莫伊茲金，今場會與上仗一度追平的 卡爾沃特勒溫搶先發前鋒位置。本季新加盟的中場湯姆戴維斯及伊沃比，或已站穩正選一席位。巴西翼鋒班納特，今場有望重回正選陣容，加強攻力。新簽的象牙海岸防守中場尚菲力格巴明，早前操練時拉傷大腿肌肉，要休息一段日子。

謝菲爾德聯的愛爾蘭前鋒麥戈德里克上仗浪費不少入球機會，成為球會主場落敗的主因之一，領隊克里斯威爾德揚言球會不會放棄進取踢法，希望己隊戰將往後能有較好把握力。上仗未有出場的另一愛爾蘭前鋒卡連羅賓森，今場有機會與聯賽亦已開齋的蘇格蘭射手奧利佛麥伯尼，爭踢正選。法國攻擊球員里斯穆塞特隨時候命。上仗後備入替的前鋒比利夏普，在完場前領紅牌被逐，要停賽3場。

夏天大量增添兵源的艾佛頓開季表現不穩，上戰作客表現欠佳1比3不誤伯恩茅斯，前鋒雖有進球能力，但中場防守明顯在主將養傷下，攔截乏力；幸好本賽季主場賽事表現尚算可以，先後擊敗了沃特福德及狼隊，今場仍可稍為看好。謝菲爾德聯走勢轉弱，開季連取1勝1和後，近3戰只得1和2負，包括上戰主場敗給南安普敦；球隊戰意鼎盛，本賽季兩場作客比賽雖保不敗，只是質素有限，本場看好主隊之外，「總進球」小也可支持。

兩隊近5次交手，艾佛頓3勝2和。兩隊近4次交手，3次開「總進球」2球或以下。

Jetro Willems上仗對利物浦為球隊先開紀錄。（達志影像）

布萊頓@紐卡索聯 開賽時間 9月22日 00:30

從法蘭克福借用的荷蘭中場Jetro Willems，上仗雖然先開紀錄，但紐卡索聯仍被紅軍反勝，對手太強無話可說；今戰返回主場，預計領隊布魯士會排出進取陣式。在本賽季已取得主進球的喬靈頓會在前線擔任單前鋒，由克里斯琴阿祖及上仗未有上陣的Sean Longstaff作支援，南韓中場奇誠庸亦有望復任正選，掌控中場。

今夏從英冠布倫特福德加盟的法國前鋒尼爾毛裴，雖然上仗再次進球，可惜球隊沒有守到最後被對手追平痛失2分，但領隊波特仍滿意眾將表現。比利時中場萊昂德羅特羅薩德受傷仍然會缺陣，但德國中場帕斯卡爾格羅斯上仗作出6次的關鍵傳送，可以足夠支援今季聯賽仍沒有進球的老牌箭頭葛林莫雷。伊朗射手Alireza Jahanbakhsh上仗不入出場名單，今場預計重返替補席。

紐卡索聯本賽季多場比賽皆示人以弱，因中場創造力不足而放棄控球，專心做好防守反擊，部署避重就輕，以簡單直接長傳直攻的策略為主；上戰敗走於利物浦後，本賽季5戰得1勝1和3負，平平無奇，加上本賽季主場聯賽並沒有得勝過，面對實力落差不大的布萊頓，本場不一定會佔上風。布萊頓開季稍好，上仗被班來追平後，聯賽5戰得1勝2和2負；本場可選客軍以和望勝，另取「總進球」小。

兩隊近4次交手，布萊頓2勝2和。近4次聯賽交手，全為「總進球」2球或以下。

佛米諾為球隊的助攻王。（達志影像）

利物浦@切爾西 開賽時間 9月22日 23:30

切爾西與利物浦這近幾年在英超對戰實力相當，最近5次交手有三次1:1平手，僅有兩次分勝負：利物浦去年主場勝2:0，切爾西則在前季主場勝1:0；兩軍己在季初歐洲超級盃法定比賽時間內也是打成平手，最後以12碼點球才能分出勝負。切爾西前鋒泰咪亞布拉罕狀態勇銳，今季已入7球，包括上仗作客狼隊上演帽子戲法；此外奧利佛吉魯、普利西奇和巴舒亞伊等將仍可隨時候命。

近5次對賽3次平手紅藍各勝一場。「紅軍」利物浦仍是今季唯一全勝之師，暫以15分排榜首。雖然陣中傳送次數最多的 羅伯森有傷在身，或未能候命，但佛米諾狀態大勇，多次交出致命助攻，觀乎紅軍今季每仗製造3.2個機會而每仗平均入3球，火力十分強大，料切爾西在斯坦福橋會陷入苦戰。

年輕射手泰咪亞布拉罕上演帽子戲法。（達志影像）

利物浦貴為英超榜首，又是唯一常勝軍，當然被外界稍為看好。不過切爾西今季由新帥蘭帕特領軍，大膽重用年輕球員，效果一戰比一戰好；從兩軍近年對賽，總會找出一些玄機。另外近年利物浦氣勢雖然力壓切爾西，但只算近5次聯賽對賽，切爾西未曾於半場落後，單看上半場戰續就錄得3勝2和，並且沒有失球，當中兩次主場對賽，俱可以半場領先1比0。再者，切爾西新軍雖然開季首戰敗給曼聯4:0；但後續4場的所有上半場錄得3勝1和，近兩場更在半場已領先2球或以上，綜合以上切爾西上半場領先的機率很大。

雖然兩軍本賽季進球能力十足，但強強對戰往往勝負難料；兩隊近5場聯賽交手，各自錄得1勝3和1負，不分高下，大利「總進球」小！另利物浦佔3次主場，而切爾西有2次，最多是1:1比數共有3次，而利物浦上季主場曾勝出2:0，而前季切爾西主場1:0，4次「總進球」為2球，1次「總入球」為1球；就算兩隊近5次對碰有3次半場已由任何一方破到悶局，有2次卻破對手追和1比1終場，值得注意。

(中時電子報)