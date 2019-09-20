有位國軍暖男在路邊遇到迷路的奶奶，他好心陪伴奶奶在便利商店等家人到深夜，過程中，還被其家人誤認是要騙老人錢的壞人而惡言相向，但這名國軍不但耐心的解釋還順手請了剛剛下班的高中生一份晚餐，讓這名高中生相當感動與敬佩期許自己也要成為「一樣優秀的人」，後來陸軍司令部得知這位國軍弟兄的善舉，也特別頒獎表揚。

一名讀台中二中的高中生在臉書《靠北長官3.0》分享一則暖文，他表示，自己來自台中是剛升高一的二中學生。是單親家庭，家裡只有他與奶奶，爸爸到北部發展。但奶奶近日似乎有輕微的老人癡呆症。就在中秋前夕，9月12日傍晚奶奶外出買菜想做飯晚上跟原PO一起吃，就忘了回家的路，原PO後來聽說那天奶奶是坐在路邊眼眶有點泛紅，這個哥哥(二兵)就過來跟奶奶聊天，然後開導航陪奶奶走了半小時的路才回到家，當時原PO不在家（要上班），奶奶又沒帶到鑰匙，因此二兵就帶奶奶到附近便利商店坐著休息，還請奶奶吃晚餐，因為擔心奶奶又會走丟，所以一直堅持陪奶奶到二兵回家（大概晚上10:30左右）。

原PO表示，剛到家的時因找不到奶奶，去外面找時還以為哥哥是要騙奶奶錢，還先罵了哥哥一句...結果哥哥不但沒生氣，還耐心的解釋。後來二兵得知原PO是剛下班，還另外買了一份義大利麵給他吃...二兵這樣溫暖善良的舉動讓原PO心裡除了感動以外還有滿滿的愧疚。

他表示「真的很謝謝大哥哥，這是第一次感受到原來軍人真的有在保護我們，有在照顧我們，犧牲了大半天的假期去陪伴一個陌生人，我想這不是一件容易的事，看到你這樣子對奶奶這樣一個陌生人的付出，我也不禁向自己期許未來也能成為像你一樣優秀的人！真的很謝謝你（敬禮）」

這則暖文得到許多網友回響，紛紛回應「感動，謝謝你」、「太棒了」、「值得表揚」，也讓原本充滿負能量、酸民的抱怨板突然暖心了起來。

(中時電子報)