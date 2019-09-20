吉里巴斯共和國與台灣斷交，民進黨副秘書長林飛帆今表示，中國對台灣大選的干預作為，不僅不會成功，也只會有反效果。

林飛帆今與民進黨國際部主任林靜儀共同召開記者會，林飛帆念了四點聲明指出，嚴正譴責中國再度以金錢外交等手段奪取我邦交國吉里巴斯，並企圖此手段逼迫對台灣大選進行介入干預，並試圖以此手段迫使台灣接受「一國兩制」主張。台灣人民不會接受任何不當勒索，更不會在威逼之下，接受自動放棄國家主權與民主價值的「一國兩制」主張。也正告中國政府，以掠奪我邦交施壓台灣人民，不僅不會得到台灣人民的認同，也得不到國際社會的尊敬。

他說，中國奪取我國在太平洋地區的兩個邦交國，是對國際與區域局勢和平穩定的嚴重破壞，也是對兩岸關係和平穩定的嚴重挑釁。也要正告中國政府，台灣與世界民主國家的價值同盟，並不會受到斷交事件的阻礙。

他指出，在此鄭重提醒國人，中國政府在中國國家主席習近平主政下，已明確發展出「台灣介選方案」，意即2020介入台灣大選的計畫。此計畫將包括幾項持續以金援奪取我友邦、阻礙台灣參與國際組織、升高軍事恫嚇手段、以資訊戰、假訊息引導輿論分化台灣社會、持續滲透我基層組織 、片面阻斷兩岸經貿與觀光之正常往來等手段。

林靜儀也說， 前些時間國際部接待許多英、美訪問團，都有共識，這件事不是只有中國、台灣間的事情，這樣邦交國干預，對包含印太、太平洋地區，都是嚴重傷害跟危險，關注這件事不是只有關注台灣選舉，及中國台灣間關係，其他國家還關注到對區域和平傷害與威脅，國際社會也觀察到，中國用金援，威嚇利用，與其說傷害台灣選舉與民主，其實是傷害其他國家選舉宇民主，讓其他國家政治、政黨、政治穩定轉向、恐懼。

(中時 )