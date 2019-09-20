嘉義市政府20日宣布，延攬崑山科技大學房地產開發與管理系副教授兼任系主任顏聰玲擔任都市發展處處長，10月1日正式到任。

顏聰玲是逢甲大學土地管理學士、美國加州州立大學企業管理碩士，曾任嘉義市政府區段徵收委員會委員、嘉義市108年都市計畫委員會委員，現任崑山科技大學房地產開發與管理系副教授兼任系主任。

市府人事處表示，顏聰玲專長國土計畫、都市計畫、跨域治理行政與法制研究、南臺灣區域研究、地方創生、產業與社區輔導，曾從事「雲嘉嘉南區域合作平台輔導、雲嘉嘉藝文特區整體構想規畫研究」等專案研究，市府延攬她擔任都市發展處處長，希望借重其長才，推動嘉義市都市發展。

市府高階主管目前有副市長陳淑慧、民政處長劉美鳳、觀新處長張婉芬、人事處長蔡錦治、環保局長蕭令宜、東區戶政事務所主任謝孟庭、西區戶政事務所主任李枝容等女性，顏聰玲到任再添1名女將。

(中時 )