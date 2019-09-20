新竹市長林智堅（右）5星學習之旅第2站，20日至花蓮縣七星潭的「洄游吧Fish Bar」定置漁場，了解漁獲從大海到餐桌的完整歷程。（新竹市政府提供／陳育賢竹市傳真）

新竹市長林智堅5星學習之旅第2站，20日至花蓮縣七星潭的「洄游吧Fish Bar」定置漁場，了解漁獲從大海到餐桌的完整歷程，希望將洄游吧的食魚教育和海洋環境永續理念與成功經驗帶回新竹，促進竹市觀光產業。

林智堅表示，新竹市近年「以小博大」改頭換面，透過全國古蹟密度最高的舊城區，讓全國看見新竹市深厚的歷史文化底蘊，讓竹市不再是座旅人路過的城市，未來也希望能借鏡花蓮的成功經驗，幫助新竹市觀光更上層樓。

此次新竹市府團隊特別造訪位在七星潭的定置漁場「洄遊吧Fish Bar」，在創辦人黃紋綺的介紹下，透過動畫、圖表及實體漁網了解海洋、漁業捕撈的知識、觀念及文化。

出身自竹市香山海邊的林智堅也直接在現場，以來自「最短距離」的漁貨，在現場親自料理尚青的「曼波魚檸檬凍飲」與「香煎鬼頭刀」。

黃紋綺則在現場開課，擺出「海洋知識學堂」，一一提出問題要考倒大家，沒想到從小就「住海邊」的小智市長邊作菜邊回應正確答案，也讓黃紋綺驚豔「這專業的」啦。

林智堅指出，他從小在香山南港有「蚵仔寮」之稱的漁村長大，非常熟悉漁村日常，日前在雜誌周年的活動上，被「洄遊吧」創辦人黃紋綺返鄉投入接手家中定置漁場並加以轉型的熱情所感動，因此趁著這次5星縣市參訪之旅，特別安排來體驗如何將漁業結合觀光及教育，讓傳統漁業再加值。

市府行政處長白舒樺表示，市府近年重視城市美學，積極推動各項城市改造與公共建設更新，舉凡進擊的公園、新竹之森、微笑水岸、新校園運動、新竹公園及動物園再生、新竹大車站等多項讓市民有感的計畫，逐步翻轉新竹市，並秉持「市民第1、建設優先」初衷，鼓勵市府團隊沒有最好，只有更好，持續改變新竹市，創造城市光榮。

(中時 )