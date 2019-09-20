魏姓男子被任職的科技公司派駐大陸工作，結識台商後獲悉他們有匯兌需求，認為商機無限，竟夥同在台的許姓妻子從事地下匯兌，3年交易金額高達23億元、獲利332萬元，沒想到龐大金流引發金檢單位注意而曝光，桃檢依違反《銀行法》將他們起訴。

47歲的魏姓男子16年前被任職的科技公司派駐大陸當台幹，因工作關係結識許多的台商，獲悉有將人民幣換回台幣的需求，2013年4月起，與汪姓陸配從事地下匯兌業務，若有客戶需要匯款到台灣，就由汪女收受人民幣後，通知在台魏男的許姓妻子，再由許女將台幣匯入指定的客戶帳戶內。

若台灣客戶需匯款到大陸，也用相同手法匯兌，3年來夫妻倆的帳戶交易金額高達23億3876萬元，檢調發現2人匯出與匯入款項多且頻繁，也與2人工作收入不符，深入追查，查獲夫妻倆從事地下匯兌。

夫妻倆坦承不諱，從中獲得322萬元的報酬，加上李姓和吳姓台商都證稱給人民幣，台灣帳戶就會出現台幣，桃檢依違反《銀行法》將魏姓夫妻倆起訴。

(中時 )