台灣與吉里巴斯斷交，行政院副院長陳其邁在臉書以「團結的台灣 堅強的民主」為題發文，指中國大陸在台灣發動「認知戰」，製造對立，企圖干預選舉。台灣則是拒絕吉國政府不當金援需索，毅然決定中止外交關係。

陳其邁說，中國大陸對台灣的打壓未曾一刻停歇，很遺憾今日傳出南太平洋友邦吉里巴斯在利誘之下，將與中國建立外交關係。台灣拒絕吉國政府不當金援需索，毅然決定中止外交關係。

陳其邁並指，中國大陸利用金錢外交，不只片面改變現狀，更導致印太區域不穩定，引發美澳等周邊國家普遍反感。中國對台灣的文攻武嚇，從縮減觀光客、誘使他國與台灣斷交、軍事威脅，並在國內推波助瀾，發動「認知戰」，製造對立。目的在於打擊蔡英文總統的維持現狀路線，干預台灣選舉。

他說，台灣堅守民主自由的普世價值，以及捍衛主權獨立的意志，只會越來越堅強，民主的台灣也會越來越團結。

(中時 )