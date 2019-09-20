苗栗縣南庄在許多民眾印象中，是個世外桃源、是擁有神祕原住民文化，並且是充滿客家風情的純樸小鎮，南庄緩慢的步調、輕鬆的氛圍，非常適合來場深入在地文化的徒步輕旅行，苗栗縣政府文觀局特別在9月25日辦一場「南庄徒步輕旅行」，藉以吸引青年洄游，歡迎大家報名參加。

苗栗縣政府為吸引青年洄游，並落實社區自主發展理念，希望透過不同場次的社區深度文化之旅，融入在地社區生態文化、青年創業據點等多元化特點，開發充滿濃厚在地文化的輕旅行路線，期使全國朋友都能看見屬於苗栗縣社區活力。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫表示：「徒步旅行可以放慢旅遊步調，從點到點的快速接駁轉向線與面的區域整合深度之旅將是未來趨勢，更能看見每個在地生活的小細節，細細品味在地生活風情」因此，縣府與在地夥伴共同規劃了南庄徒步輕旅行，從南庄十三間老街開始，到上崁聚落、百年郵便局、永昌宮和南庄戲院，實地見證在地傳承百年的信仰和生活歷程，在充滿客家風情的慢城小鎮中信步走過，細細品味傳統好味道，接著到訪蓬萊社區，從護魚步道的生態秘徑到嘎嘎歐岸賽夏族文化部落，彷彿跨時空般，我們踏入充滿原住民風情的傳統聚落，從建築特色到部落文化，實際看見原住民夥伴的生活智慧，也將讓南庄慢城多元化的特色展現在大家眼前。

「南庄鄉社區徒步旅行」全程免費參加，即日起報名至108年9月23日(星期一)17時止，限額35名，只要填妥報名表，寄至[email protected]或傳真至037-256020，並來電037-256600確認收到即可完成報名，報名表請參閱簡章附件，詳情請洽苗栗縣政府文化觀光局文創產業科江小姐(037-352961分機517)及苗栗縣社區營造推動小組劉小姐(037-256600)，或搜尋臉書粉絲專頁「文化創意新苗栗」。

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