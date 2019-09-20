新川優愛長相甜美可愛。(取自新川優愛推特)

25歲日本人氣女星的新川優愛，今年8月拋出震撼彈，宣布閃嫁大9歲外景車司機，還嬌羞坦承3年前因工作被老公接送，一見鍾情，還主動倒追對方，兩人交往1年多決定共結連理。雖然新川優愛在記者會上僅公布老公的畫像，但近日就有日媒捕捉到小倆口前往壽司店用餐身影，讓新川優愛司機老公長相曝光。

日本八卦雜誌《Friday》近日捕捉到新川優愛與老公前往壽司店用餐身影，照片中新川優愛老公穿著白T西裝褲，一路上與妻子有說有笑，兩人看起來感情相當好。而他蓄鬍留長髮的造型，更獲日媒大讚是型男，還稱他長相激似曾演出電影《我的意外爸爸》的名作家Lily Franky（中川雅也）。

模特兒出生的新川優愛，在演藝圈人氣旺，曾演出《GTO麻辣教師》、《35歲的高中生》等多部知名日劇；年僅25歲的她，日前宣布閃嫁圈外人，且對方還是個司機，消息傳出震撼日本演藝圈，也讓網友羨慕留言「我也要去日本當老司機」、「被明星倒追，一定做了很多好事」、「老司機之光」、「有夠勵志，台灣應該是看不到啦」。

(中時電子報)