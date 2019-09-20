繼索羅門群島決議轉向中國大陸後，外交部今天宣布與另一南太友邦吉里巴斯斷交。國民黨立委童惠珍砲轟，蔡英文外交及兩岸政策錯誤，造成斷交骨牌效應，若再繼續執政下去，恐真面臨外交歸零的窘境，並痛批柯文哲說外交斷光說法，她憂心中華民國在國際上沒有任何一個邦交國承認，其實就是名存實亡了。

童惠珍指出，斷交牽涉經貿交流、國際合作及區域安全等事宜，絕非只有金援、人道協助，甚至兩國情誼這麼簡單，更是關乎一個國家是否真實存在且受到承認，短期對於我國民生經濟衝擊無感，但長期絕對不利國家生存與經濟發展。

關於台北市長柯文哲指「沒邦交國也要活得下去」與「門面說」，童惠珍相當不以為然，認為柯P只是曝露他的無知與不懂外交。她舉例開店為例，一旦沒有任何合法廠商承認你是個店家，甚至沒有人要和你正式往來做生意，那這家店還能算是店嗎？還是只有自我感覺是一家店，其實是路邊攤？這家店還能經營得下去嗎？中華民國的存在也是如此。

童惠珍表示，斷交潮的發生其實可以預測，日前的索羅門即可看出端倪，但是民進黨政府及外交部，一貫把焦點轉移至中共打壓、邦交國屈服於金錢誘惑等，選擇忽略外交及兩岸政策的失敗，企圖掩蓋斷交警訊，避免衝擊蔡英文連任之路。

童惠珍說，果不其然，現在馬上又面臨吉里巴斯及吐瓦魯的斷交危機。接連斷交不但使得我國外交困境雪上加霜，斷交連鎖效應若無法解決，外交歸零對國家來說相當危險，不再被承認是個國家，將淪落為地區。

她呼籲應立即提出具體外交應對政策，尤其兩岸政策實質影響外交關係，若再執意檢槍，只販賣仇中恐共的芒果乾（亡國感），不顧國際現勢，外交歸零將實際發生，芒果干吃到後來變芒果（亡國），只是時間長短而已，而僅靠美國、日本等大國的非正式外交關係，對台灣來說是走鋼索，隨時可能被國際社會遺棄。

(中時 )