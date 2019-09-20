有媒體獨家報導指出台灣師範大學研擬廢除大一國文必修，改為選修的「思辨與方法」；對此台師大教務長陳昭珍澄清表示，該項報導有誤，台師大確實是要將大一國文課改名稱，但改為「中文閱讀與思辯」及「中文寫作與表達」，仍有「中文」二字，並沒有去中國化，且學分數沒變，仍是必修。這項課程調整台師大已經準備三四年，「更精確地說是課程精進計畫。」

大一必修國文課是不少大學共同課程，有媒體獨家爆料表示，培養我國中等教育師資的龍頭學校、創校至今97年的國立台灣師範大學，預定將大一國文課改名為「思辨與方法」，預計本學期送進校務會議討論，若做成決議最快109學年度、明年8月起就可上路施行。報導並指出，若師大開出改革第一槍，料將有更多大專院校跟進。

不過台師大教務長陳昭珍對本報表示，該項報導有些資訊是錯的。第一，台師大大一國文課程確實是要改變，但是還沒有完成行政程序，一定要通過10月的校務會議，聆聽大家的意見之後才能決定，換句話說還沒定案，也有可能推翻。

目前規劃大一國文改為大一上學期「中文閱讀與思辯」及下學期「中文寫作與表達」，還是必修課。陳昭珍說，台師大為此已經準備三四年，找來美國賓州大學（Penn State University, PSU）研究團隊，採用他們的「深度討論」（Quality Talk）教學，PSU這套方法已經研究了十多年，讓學生學習、批判、討論能力，新課程將著重閱讀、思辨、口頭表達、寫作等，而不只是一昧地聆聽。

陳昭珍強調，此次大一國文的改變基本上就是教學法的改變，校內國文老師已經準備了三四年，由原先的共同教育中心國文組老師負責，不是各科老師都可以上，因此也沒有所謂國文老師會失業的問題。她強調，教學法的改變更加強口語和寫作等表達，是走在時代尖端，也提升國文老師能力。

(旺報 )