鼎金消防隊員蕭明修（左）表示，帥氣逼真的消防隊員公仔是推廣防火安全教育的利器。（袁庭堯攝）

高雄市長韓國瑜20日一早參加三民區重陽敬老活動，用生澀的台語、再度強調台灣推動長照政策的迫切性。現場韓國瑜也與多名90多歲的高齡長者開心唱生日快樂歌、切蛋糕慶祝。鼎金消防隊現場也背著印有韓國瑜Q版娃娃的火災警示宣導氣球，展示消防人型公仔，宣導防火概念也成為焦點。

韓國瑜表示，長輩的健康很重要，晚輩負擔少也沒煩惱。市府重視長者照顧，一直以來都有獨居老人關懷、社區據點建置、免費健康檢查等服務。但目前台灣的長照政策僅有百分之四十的人能受惠。而每年為了照顧家裡的人而影響工作的民眾估計超過230萬人，離職者更多達13萬人，這些數字也代表社會急需更優質的長照政策。

為落實防火教育，消防局第二救災救護大隊率領鼎金、十全、大昌分隊與鼎金宣導義消隊共同在活動現場設攤，提供CPR教學、防火教育及有獎徵答小遊戲。其中，一尊50公分高、擬真消防公仔人偶最受民眾矚目。

鼎金消防隊員蕭明修表示，公仔為自身興趣收藏、美國消防隊員標準樣式，幾乎與台灣消防隊員的制式裝備相同。從防焰頭盔、防火衣、氧氣瓶等物件，完全比照真實裝備、縮小比例製作，每每在推廣教育現場都能吸引大人小孩的注意力，成為推廣安全教育、消防員裝備介紹的好教具。

(中時 )