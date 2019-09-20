高雄市長韓國瑜20日一早參加三民區重陽敬老活動，用生澀的台語、再度強調台灣推動長照政策的迫切性。現場韓國瑜也與多名90多歲的高齡長者開心唱生日快樂歌、切蛋糕慶祝。鼎金消防隊現場也背著印有韓國瑜Q版娃娃的火災警示宣導氣球，展示消防人型公仔，宣導防火概念也成為焦點。
韓國瑜表示，長輩的健康很重要，晚輩負擔少也沒煩惱。市府重視長者照顧，一直以來都有獨居老人關懷、社區據點建置、免費健康檢查等服務。但目前台灣的長照政策僅有百分之四十的人能受惠。而每年為了照顧家裡的人而影響工作的民眾估計超過230萬人，離職者更多達13萬人，這些數字也代表社會急需更優質的長照政策。
為落實防火教育，消防局第二救災救護大隊率領鼎金、十全、大昌分隊與鼎金宣導義消隊共同在活動現場設攤，提供CPR教學、防火教育及有獎徵答小遊戲。其中，一尊50公分高、擬真消防公仔人偶最受民眾矚目。
鼎金消防隊員蕭明修表示，公仔為自身興趣收藏、美國消防隊員標準樣式，幾乎與台灣消防隊員的制式裝備相同。從防焰頭盔、防火衣、氧氣瓶等物件，完全比照真實裝備、縮小比例製作，每每在推廣教育現場都能吸引大人小孩的注意力，成為推廣安全教育、消防員裝備介紹的好教具。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。