去年雲門舞集在池上稻浪間跳舞，由公視團隊拍攝成紀錄片《松煙》。（劉振祥攝，雲門舞集提供／李欣恬台北傳真）

為欣賞《松煙》首映，池上居民今日凌晨從池上出發，搭乘遊覽車到雲門劇場共襄盛舉。（王弼正攝，雲門舞集提供／李欣恬台北傳真）

去年雲門舞集在池上稻浪間跳舞，由公視團隊拍攝成紀錄片《松煙》，今日舉辦首映會。左起為公共電視總經理曹文傑、台灣好基金會董事長夫人陳啓蓓、池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢以及雲門舞集創辦人林懷民。（王弼正攝，雲門舞集提供／李欣恬台北傳真）

去年池上秋收藝術節10周年，特別邀請雲門舞集在百公頃的金色稻浪中跳舞，演出林懷民作品《松煙》，以天地為舞台，還有自然打光，鳥鳴、狗兒叫，也是最好的配樂，這動人的演出過程和幕後工程，由公視團隊拍攝成紀錄片《松煙》，今（20）日下午在雲門劇場首映，平常在台上跳舞的舞者，難得可以坐在台下欣賞自己的演出。

林懷民表示，「大家所看見的池上之美，是人與大自然共同合作，所呈現出來的和諧的美麗。」

林懷民以去年在演出現場，有兩百多位池上國中的學生擔任志工為例子，「他們排椅子、拖地板、擔任迎賓大隊，站在不同的角落，以歌舞歡迎遠道而來的朋友，」林懷民表示，「他們自己沒有看到去年的演出，但他們的角色很重要，這部紀錄片也應該帶到池上國中放給大家看。」

為了欣賞紀錄片，30多位池上居民今天凌晨4點多就集合搭車到台北，池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢表示，「11年前台灣好基金會來尋找夥伴的時候，我們很幸運被選中，這11年來教會我們很多，尤其是讓我們的農民體會到原來愛護環境，讓它維持不變，其實比其他事情更重要。這讓池上的農民上了非常寶貴的一課。」

梁正賢表示，藝術進駐池上，也改變了地方孩子們的人生，「過去成立獎學金，想要鼓勵孩子們向學，但效果不大，幾年前，雲門來了，他們讓孩子參與藝術節，也讓孩子們找到了舞台。」

台灣好基金會董事長夫人陳啓蓓表示，「最初台灣好基金會到池上，並不是以外來者的心情進駐，而是我們很希望能夠讓當地人接納我們，知道我們的用心，這樣的合作方式，可以複製到很多地方，台灣有很多愛鄉的人，也有很多企業，這樣的結合能夠發散的話，這是我們希望能拋磚引玉做到的事情。」

《松煙》將於9月21日晚間11點在公視主頻道，22日上午10點、晚間10點，在公視3台播出。

(中時 )