友邦吉里巴斯與我斷交，蔡政府五天內與兩個邦交國斷交，韓國瑜國政顧問團總召張善政率同國政顧問團外交組成員召開記者會，要求蔡英文總統為這樣的「外交休克」道歉，外交部長吳釗燮下台。張善政更質疑蔡政府第一任內已掉了7個邦交國，卻一直完全不檢討自己的政策，這樣怎麼能期待她繼續執政外交會變好？呼籲蔡政府拿出辦法不是逞口舌之快。

斷交後蔡英文總統發出聲明，表示大陸企圖用打壓的方式，讓我們選出一個向大陸低頭的總統，但她要強調，不可能接受一國兩制。對此張善政質疑，馬英九總統任內也沒接受一國兩制，邦交國也不會快速流失，所以問題不一國兩制而是兩岸與交政策的問題，蔡英文過於簡化兩岸與外交政策，為什麼不是低頭就要是敵對態度？可以發展既不投降也不敵對的方式。如果蔡總統再連任4年，還要再掉幾個邦交國？會不會邦交國總數變成兩隻手就數的完？

因此張善政呼籲民眾明年選出一個在兩岸與外交政策不走極端對抗也不會低頭，而走中間又有智慧路線的候選人，他會幫韓國瑜規畫中道的外交政策。

文化大學教授陳一新指出，2016年大選時蔡英文抨擊馬政府的外交休兵是外交 休克，如今她當政，5天掉兩個邦交國，自己才是讓全民休克。而且蔡英文自詡捍衛主權，但邦交國就是主權象徵，每斷交一個主權就流失一部分，她根本不能捍衛主權而是讓我們主權流失。

前駐紐西蘭代表介文汲則質疑，為何斷交前數個星期蔡政府會把駐吉里巴基大使調回國內，而且沒有先找接替人選，導致職位懸空，召回大使通常表示要降低關係，在吉里巴基這樣就是我們不重視與該國的關係，在這樣的關鍵時刻，如果本來可以避免斷交，搞不好就因為這樣的舉措斷交了，蔡政府應該要對此事說明。

(中時 )