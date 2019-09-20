新北市長侯友宜出訪東協三國，20日抵達泰國拜訪安美德工業園，侯友宜更見證新北市工業會理事長白文亮，與邱威功簽署產業合作備忘錄，雙方今後將不定期互訪互惠交流。

侯友宜指出，東南亞國家擁有廣大的人口與土地，具備完善的工業區建設，安美德集團是東南亞最大工業園創造者，產值超過400億美元，其中光是春武里、羅勇兩大工業園，即為泰國貢獻11％以上GDP。

侯友宜說，春武里工業園內不僅滿足生產線需求，也兼顧園內工作者生活所需，建立包含學校、醫院、銀行、商場、飯店等設施，並提供投資廠商一站式服務。

侯友宜指出，市府正推動大柑園地區土地活化，及新興產業園區建設等，希望能參照安美德工業園經驗，提出完善的全盤規劃，「只要對廠商及產業好，對新北經濟帶來正面影響的事，市府都全力支持」。

侯宣布將啟動樹林柑園、泰山楓江、淡海二期等開發規畫作業，盼參照安美德工業園的經驗，提出滿足「生產、生活、生態」三生的永續經營原則。

(中時 )