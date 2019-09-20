《廣達游於藝》校園巡迴展，在各界期盼下，今天從長興國小起跑，由台南市長黃偉哲、廣達文教基金會吳宛娟處長、台南市教育局長鄭新輝等人共同揭幕，象徵啟動14所學校為期1年的校園巡迴展出。(曹婷婷攝)

92年前，第一屆台灣美術展會3位沒沒無聞年輕人陳進、林玉山、郭雪湖以台灣地方特色畫作嶄露頭角，開啟一條台灣本土色彩的藝術路；台南市教育局與廣達文教基金會今年攜手以「家鄉的永恆對話—台展三少年」同盟巡迴展，今天在長興國小起跑，預計巡迴14校，校方精心復刻近1世紀前的場景，台南市長黃偉哲也融入舊時光場景與穿旗袍的學生們合影。

近年廣受好評的《廣達游於藝》校園巡迴展，在各界期盼下從長興國小起跑，由台南市長黃偉哲、廣達文教基金會吳宛娟處長、台南市教育局長鄭新輝等人共同揭幕，象徵啟動14所學校為期1年的校園巡迴展出。

長興國小校長呂志忠表示，現場以《美與樂的饗宴》主題揭開序幕，安排小小藝術尖兵穿著《古典旗袍》作為親善大使，復刻藝術家陳進當年繪畫臺灣女性穿著旗袍畫面；學校樂隊現場演奏經典的臺灣傳統歌謠《大稻埕進行曲》、《牛犁歌》、《杵歌》，襯著百合花與圓桌時光倒流，回溯藝術家郭雪湖創作《百合圖》歷史場景；創課課程的水牛雷雕作品，更與藝術家林玉山獲獎作品《水牛》相呼應。

黃偉哲期許14所學校發揮種子學校功能，未來培育更多像台展三少年的藝術人才，同時也期許除了在藝術教育與廣達文教基金會合作，未來也能在科學教育方面多所合作，不只是游於藝，也要「游於智」，未來或許能培育出另一個比爾蓋茲或是下一個林百里。

教育局長鄭新輝表示，雖然進入人工智慧時代，但藝術、美感是無法被機器取代，市長極重視藝術及美感教育，並指示教育局大力推動，近期已見成果，盟主學校開元國小學生蔡汎鍒於「第十屆廣達游藝獎」獲得「導覽達人競賽」國小組首獎，並獲邀前往奧地利參與實境探索任務活動；李添旺校長及鄭宇盛儲備校長也分別獲得「行政團隊資源整合獎」。

他說，教育局未來也會持續結合廣達文教基金會及國立台灣歷史博物館等資源，運用台南市各校藝術推動的基礎，實踐「文化均富」與「藝術紮根」理念。除了拓展教師藝術領域教學場域，並關注藝術學習與生活、文化的結合，透過表現、鑑賞與實踐，彰顯學習者的全人發展。

展覽自108年9月6日起至109年6月30日，依序在仁德區長興國小等14校巡迴展出，本次主題除能了解台展三少年引領時代風潮的創作能量外，更可讓學生感受日治時期台展三少年熱愛家鄉的鄉土情懷，藉由畫作展開不同世代少年跨越時空的對話。作品呈現出女性議題、自然人文、人際互動與生命教育等議題，讓學生在脈絡情境下，發揮自發、互動、共好的精神，體認美感即生活，成為108課綱所強調的素養導向之美感生活實踐家。

展覽期間現場將由各校藝術小尖兵擔任導覽工作，將台展三少年創作之美，透過學生藝術語彙深入淺出地傳達給貴賓，歡迎各校及各界人士踴躍前往參觀，共享藝術饗宴。

(中時 )