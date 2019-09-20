總統府祕書長陳菊（左）頒獎金牌給得獎選手。（盧金足攝）

總統府祕書長陳菊（右）、勞動部次長林三貴出席頒獎典禮，為各職類金牌得主戴上獎章。（盧金足攝）

勞動部次長林三貴表示，選手們證明具有水準以上的專業技能，希望能朝著既定目標繼續奮鬥，培養良好的敬業精神。（盧金足攝）

總統府祕書長陳菊20日頒發第49屆全國技能競賽金牌得主，本屆共有47項職類，計642名選手角逐各職類冠軍寶座，看到年輕技職人才，經過嚴厲訓練，通過層層挑戰脫穎而出，陳菊期許，全國技能競賽各職類獲獎選手將可參與明年度的國手選拔，有機會代表國家參加2021年在上海舉行的國際技能競賽，以及2022年的亞洲技能競賽，再創台灣榮光。

來自全國674名選手經過3天2夜的激烈角逐，第49屆全國技能競賽成績於20日下午出爐，總統府祕書長陳菊親自為各職類金牌得主戴上獎章，得獎者將每人獲得12萬元獎金，並有機會晉身為國手，參加2021年的國際技能競賽。

有技能就擁有希望！陳菊在第49屆全國技能競賽頒獎典禮指出，我國今年在俄羅斯喀山舉行的第45屆國際技能競賽奪得佳績，可看出台灣培育出很多優秀的技職人才。

陳菊說，中央為對職業技能的重視，特別將技能競賽列入每年重大活動，提高獎勵額度並列為國手培訓的重心。勞動部也規畫青年投資就業方案，協助青年進行職涯規畫、技術發展、就業服務等各項服務，比賽雖會落幕，但有技術就不愁沒有就業機會，期望選手們繼續努力，以技術貢獻社會。

勞動部次長林三貴頒贈銀牌及銅牌得主，特別勉勵選手，在經過艱辛的訓練與挑戰，選手們證明具有水準以上的專業技能，希望朝著既定目標繼續奮鬥，培養良好的敬業精神。

林三貴強調，台灣技術培育能力，獲得國際技能組織的肯定，未來將合作設置國際技能中心，希望更多青年學習技能，以技術貢獻社會，形成國家發展的動力。

來自南投仁愛高農的藍承宏，家中以務農為生，從小看父親對培植牛番茄的興趣影響他很深，這次在老師的鼓勵下，和好朋友馬碩宏組隊參加造園景觀職類，他認為造園景觀需同時掌握對磚材、木材、石材等不同材料的特質和加工概念，能更廣泛接觸不同專業。

他猶記去年因參賽名落孫山而抱頭痛哭，但不願放棄，這一年來兩人每天曝曬在烈日之下練習長達十多個小時，使皮膚變的特別黝黑，每天都揮汗練習，近一個月內更暴瘦了3公斤，就是希望能一雪前恥，挑戰個人極限。今日勇奪金牌，是對他們付出的肯定。

家具木工職類的參賽者蕭誼寧，從高一就讀台東高工開始，連續5年挑戰全國技能競賽，今年就讀國立屏東科技大學木材科學與設計系二年級的她，每天過著鋸切、刨削、砂磨、組裝的日子，搬重木及操作機具都難不倒她。

多年來她先後得過第18名、16名和第5名的成績，但一直與金牌無緣，今年她以累積的實力及最佳的毅力和勇氣繼續參賽，挑戰自我，志在奪金，本次終於一戰成名獲得金牌。

(中時 )