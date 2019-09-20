繼索羅門群島決議轉向中國大陸後，外交部今天宣布與另一南太友邦吉里巴斯斷交。國民黨立委許毓仁表示，南太平洋地區是美國西方勢力的傳統勢力範圍，包括索國與吉國斷交背後，美方都有在居中斡旋，但都無法發揮影響力。中共「打台灣給美國看」，在美中角力下，台灣成為祭品。

許毓仁指出，中國大陸藉由挖角我在南太平洋地區友邦，快速擴張自己在南太平洋地區軍事、經濟、外交影響力，背後恐怕就是劍指美國，要藉此將勢力範圍延伸到太平洋第二島鏈，降低美國為首的勢力在太平洋地區的影響力，這也可能是北京要轉嫁8月美國宣布對我F-16V軍購案的不滿。

許毓仁示警，而接下來拉外交紅燈警戒，南太平洋的邦交國吐瓦魯、馬紹爾群島、諾魯、帛琉，極有可能一一被斷交。日前傳出挺台派的吐瓦魯總理因為改選而落馬，換來了一個立場不明的新總理，中國大陸有沒有可能乘虛而入，破壞吐台邦誼？台灣外交系統絕對要繃緊神經，以防我南太平洋地區邦交國快速淪陷。

許毓仁認為，無論如何，索國與吉國斷交都可以看成是中美外交角力的延伸，台灣成為美中角力下的俎上肉。然而，當斷交潮恐怕已經成為事實，必須思考新的模式，有沒有可能突破外交困境，與其他國家建立邦交關係？

(中時 )