完善台中軟體園區周邊基礎建設，立委和新純爭取電纜線地下化，20日邀集相關單位會勘。(林欣儀攝)

為有效防止颱風、大雨造成配電線路的損害，讓台中產業發展更進步，立法委員何欣純近幾年積極爭取大里軟體園區周邊電纜線地下化，何欣純20日並邀集地方代表、台電及市府相關單位到現場會勘，預計明年初將進場施工。

何欣純表示，電纜地下化是城市進步的重要指標，更是產業發展不可或缺的基礎建設，為提升大里區草湖地區及軟體園區用電可靠度，積極爭取軟體園區通往草湖匝道周邊區域電纜線地下化及中山路電纜線地下化工程。

東湖里長賴樹清、西湖里長賴加彬說，軟體園區是中部重要產業發展，為確保高經濟園區順利運轉，周邊基礎建設更顯重要，近年來草湖地區水患防治工程已陸續完成、相關道路開闢也在陸續推動，電纜地下化更顯急迫。

何欣純指出，中山路周邊纜線下地工程長度約600公尺、預計工程費1000萬，將要求台電3個月內完成設計、希望明年初動工施作，而為完善草湖地區防災電網，也爭取台電輸電線路配合中山路延伸及台74號橋下平面道路施工一併預埋管路。

(中時 )