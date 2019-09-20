去年九合一選舉，落敗的國民黨台北市長候選人丁守中提出選舉無效訴訟，台北地院判丁敗訴，他不服提上訴，高院今再次開庭，丁守中發表聲明表示，希望法院能透過判決明確告知中選會、北選會與社會大眾，「一邊投票一邊開票」是嚴重違法的，不能再發生。

台北市長選舉結果，柯文哲以3254票險勝丁守中，丁向法院聲請重 新計票後不僅未翻盤還輸更多，最後丁敗選票數擴大到3567票。丁另 以中選會、台北市選委會為被告，提出選舉無效訴訟。

但北院依據丁守中所提出的統計圖表，判定選舉當天沒有發生「棄姚保柯」效應，且投票截止前排隊就可投票沒有違法，扣除選務疏失的爭議票5 8張，仍未影響選舉結果，判他敗訴。丁守中提上訴。

高院今再開準備庭，庭末丁守中發表聲明表示，訴訟進行至今，中選會和北選會都只強調辦理選務符合相關程序規定，但對於本次選舉「一邊投票、一邊開票」是否及為何合法，只能持續迴避不予回應。

聲明指出，如果「4點以前進入隊伍的選民都可以在4點後繼續排隊投票」因而造成「邊開邊投不違法」的現象是合法的，等同變相鼓勵選民在未來的選舉中，都可以在下午3點59分時再到場排隊，如此便可以在排隊過程中一邊用手機查詢即時開票狀況，再決定要投給哪一位候選人。

丁守中的聲明表示，這樣的結果，對於在上午4點以前就完成投票的選民非常不公平，當日在4點前和4點後投票的兩群投票權人明顯資訊不對等，影響選舉公平性及所有投票人行使權利。

(中時 )