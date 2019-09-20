在統一獅確定無緣季後賽後，獅隊為了保有今年首輪新秀林安可明年新人王資格，決定讓他提前關機並下放二軍，同時也為明年「投打二刀流」做準備，總教練劉育辰表示從秋訓開始林安可將與投手一起訓練，明年確定會投打並行。

林安可自今年8月10日初登板後，成為獅隊先發常客，目前累積出賽29場、121打席，和門檻124打席差距不遠，再加上今年新人王還有陳晨威這個頭號競爭者，因此獅隊決定讓林安可提前關機，保住明年競爭新人王的機會。

除此之外，劉育辰將對林安可朝「二刀流」方向培養，不過因為林安可自加入獅隊後，都與野手一起訓練，幾乎沒有投球，因此秋訓開始會先讓林安可做好投手訓練的準備，「這段期間他沒有維持投手的體能、手臂強度等，為了避免他受傷，秋訓先適應投手訓練，明年球隊方向是希望投打並行。」

林安可本季29場出賽，106打數有27支安打，其中有2發全壘打，打擊率2成55，林安可對自己表現不太滿意，「職棒和業餘的強度差很大，打擊和守備還有許多細節可以更好，有許多要加強的地方。」

(中時電子報)