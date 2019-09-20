金爐當槍彈庫，廟公在神明是眼下，枉法、支持放蕩的兄弟。（海巡署偵防分署彰化查緝隊提供／吳敏菁傳真）

海巡署偵防分署彰化查緝隊在雲林虎尾查獲張嫌持海洛因、安非他命等毒品和改造手槍，護身槍彈竟是向一名擔任曹姓廟公所借，在檢察官指揮下，直搗宮廟，廟公掩人耳目，竟把金爐當槍彈庫，在神明是眼下，枉法、支持放蕩的兄弟。

彰化查緝隊於7月上旬接獲張嫌在雲林虎尾地區擁槍販毒的情資，案經雲林地檢署指揮彰化查緝隊及雲林縣警局虎尾分局組成專案小組，連日監控蒐證後於7月底緝獲張嫌，並起獲海洛因毒品5小包計2.25公克及改造手槍1把、子彈7顆。

經專案小組鍥而不舍追查，發現張嫌債台高築，擔心債主暴力討債，竟向一名擔任廟公的曹姓男子借用槍彈防身，專案小組聞訊後，喝令張嫌別拿神明開玩笑。

事後經深入查證後，證實曹姓廟公確實涉有重嫌，隨即向檢察官報告後將曹嫌順利拘捕到案，所查獲槍彈經刑事警察局鑑驗具殺傷力；而曹男擔任廟公，竟在神明眼下犯下擁槍吸毒罪行，，搶隻還直接窩藏在讓人們來拜拜插香的金爐裡面，這下真的成了名符其實的「天怒人怨」，神明也看不下去了。

彰化查緝隊副隊長譚楚萍表示，訊後將曹嫌依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送雲林地檢署偵辦。

(中時 )