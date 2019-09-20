第49屆全國技能競賽20日閉幕，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署派出128名選手出賽，勇奪13金13銀10銅19優勝15佳作，由總統府祕書長陳菊在台中頒獎，其中從小就是積木迷的蘇柏豪，日練14小時，在模具職類勇奪金牌，證明自己的實力。
雲嘉南分署長劉邦棟表示，這次比賽全台有47職類668名選手競技，雲嘉南分署派出34職類128名選手出賽，包括模具、CAD機械設計製圖、冷作、建築舖面、板金、工業控制、砌磚、油漆裝潢、石膏技術與乾牆系統、家具木工、工業機械修護、飛機修護及健康照顧職類都拿下全國金牌。
模具金牌蘇柏豪今年18歲，目前就讀屏東高工三年級機械科，是個超級積木迷，蘇柏豪說，因為熱愛積木，想追根究底積木如何生產、如何製作等，後來就完全投入了模具的領域。
蘇柏豪說，剛開始練習時，他常常花十多個小時做好工件，但生產時塑膠卻黏在工件上無法脫模，整組宣告失敗非常挫折。後來透過不斷的練習，每天日練14小時，兩年來終於練就成為模具高手，拿下全國第一。
雲嘉南分署長劉邦棟說，柏豪的模具作品精度及拋光度都很好，顯示出他的實力，劉邦棟也鼓勵年輕人，只要有興趣、肯學習，就能闖出自己的一片天。
影片連結：https：／／youtu.be／oLYtibL-eLc
(中時 )
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