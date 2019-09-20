美朝無核化談判前景未明，平壤日前提出華府要為其政權提供安全保障才可重啟對話。據香港東網20日報導，美國總統川普18日表示，兩國或許能用「新方法」談判，打破現時僵局，他又點名批評前國家安全顧問波頓主張的「利比亞模式」。

波頓18日表示，與北韓的協商終究會以失敗告終，並嚴厲批判對北韓政策。川普同日到南部美墨邊境視察圍牆時，指摘波頓一直以來推行的對北韓政策有多麼失敗，他稱或許新方法（new method）可令談判非常好，時間會說明一切。川普未具體說明新方法指的是什麼。

立場鷹派的波頓主張對北韓無核化採取「利比亞模式」，要求平壤必須先解除核武威脅，美國才會放寬制裁。利比亞於2003年放棄大規模毀滅性武器，前領袖格達費於2011年被擊殺。

平壤日前提出華府要為其政權提供安全保障才可重啟對話。南韓國際廣播電台指出，北韓提出了以「保障體制」和「解除制裁」為主的「新算法」，川普所說的新方法有關內容也備受矚目。有分析認為，川普至少不會考慮波頓的一攬子方式解決方案，也就是不會將一次性進行無核化和解除制裁「交換」作為解決北韓核問題的方法。

同時，美國國務院對北韓政策特別代表比根今年6月提到的「美朝雙方以柔軟方式接近」的方案再次引起注目，美朝雙方以略為讓步的方式進行協商的可能性有所提升。

在美國國務卿蓬佩奧的力薦下，川普18日任命國務院人質談判代表歐布萊恩（Robert OBrien）接替波頓擔任國安顧問。歐布萊恩不僅在南韓，在華府外交界也是生面孔，在朝核問題等朝鮮半島問題上，他從未作出過任何公開表態。南韓《中央日報》指出，因此，在朝核問題上，很可能會形成由蓬佩奧和歐布萊恩合作、蓬佩奧擔任「唯一領導」的局面。

但是，不同於波頓，歐布萊恩並無任何處理朝核等朝鮮半島問題的經驗，預計需要相當一段時間才能熟悉相關業務。在這種情況下，不斷有傳聞稱，負責朝核磋商工作的比根有望升任美國副國務卿。《華盛頓郵報》外交安全專欄作家羅根（Josh Rogin）17日表示，即便比根勝任副國務卿，其仍將兼任朝核談判代表職務。

《中央日報》指出，如果蓬佩奧完全掌握主導權，比根的職位也提升，預計韓美之間「外交部．國務院」溝通管道的作用將大幅提升。現在比根與南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勛之間也保持著密切聯係。

南韓峨山政策研究院安全統一中心主任申範澈表示，「在朝核談判上，歐布萊恩很可能會從側面支持以蓬佩奧和比根為中心展開談判」。

有人則擔心，能夠一眼看透北韓談判戰術的波頓退出後，朝美之間可能會達成「危險的協議」。比如雙方可能協議默許北韓擁核，僅消除對美國本土有威脅的洲際彈道飛彈（ICBM）等。外交界認為，波頓在的話，完全可以防止這種事情發生，但歐布萊恩很難發揮同樣的作用。

(中時電子報)