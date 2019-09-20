新北市中和區積穗國中管樂團利用今（20日）的社團時間，召集團員來個開箱文，趕上這股流行風。（積穗國中提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區積穗國中管樂團利用今（20日）的社團時間，召集團員來個開箱文，趕上這股流行風。（積穗國中提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區積穗國中管樂團利用今（20日）的社團時間，召集團員來個開箱文，趕上這股流行風。（積穗國中提供／葉書宏新北傳真）

網路開箱文風潮，公家單位或是私人都來跟風，新北市中和區積穗國中管樂團利用今（20日）的社團時間，召集團員來個開箱文，趕上這股流行風。

樂團成員笑說，管樂團組織的開箱文從人數上面都很有可看性，目前團員有43個人，光讓同學們躺好拍照，人數就很可觀，再加上大大小小樂器，規模真的不容小覷，不過，因為有些大型打擊樂器不能夠隨意躺平，最後只能捨棄，讓打擊分部的同學有點小失望。

樂團團長彭竫菲表示，國中生的課業繁重，還要抽出時間練團，確實會讓整個學習生活很忙碌，不過，繁忙的生活卻特別有樂趣，因為來到樂團，大家可以作伴學習音樂吹出好聽的曲目，壓力可以得到紓解。而且這次拍開箱文，除了趕上流行之外，也希望照片傳播出去後有更多國中新生可以加入樂團行列，一起玩音樂。

樂團總監魏德炎表示，透過開箱文不一樣的角度來看樂團組成，相信會給同學們或是家長不同的感覺，而這個階段的孩子可以透過樂團訓練提高學習專注力，相信表現會讓家長們更覺得不一樣。

積穗國中管樂團已經連續蟬連新北市學生音樂比賽八年的特優成績，今年還要繼續拚搏，給自己更多表現的舞台，讓他們被看到，而管樂團特殊的地方是，這群國中生都是國中階段才接觸管樂，相較其他國中管樂團來說，更受到矚目。

(中時 )