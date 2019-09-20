「真人開箱」熱潮強強滾！台中市府研考會20日揪城市吉祥物歐米馬，與研考會主委吳皇昇一起扮演開箱人偶，搭配與研考會業務推動相關的1999電話、筆記型電腦、研究資料、大型主機、志工背心等眾多零組件擺設，吳皇昇將「開箱文」PO上臉書，吸引大批網友大讚「跟上潮流，粉有創意！」眼尖網友看到右下角吳皇昇逗趣姿勢，直呼「主委，好投入！」

吳皇昇今天將「開箱文」PO上個人臉書後，不到半小時立即吸引大批網友按讚，不少網友留言表示，「市府跟上潮流，粉有創意！」、「歐米馬當開箱人偶真可愛！」讓民眾更認識研考會業務；也有人趣稱開箱物連大型茶桶、茶杯、論壇常用的舉牌都有，推測研考會是「開會專家！」

研考會業務在做啥？為讓外界認識該機關業務，火速跟上「真人開箱」風潮，向外界介紹研考會的日常，藉此讓研考會與民情距離更近一點，有助日後政務推動，透過真人開箱拍攝，進一步刺激活化研考會團隊的開創性。

一般市民對研考會業務較不熟悉，研考會屬性為前瞻規畫與控管，吳皇昇剛接任帶動創意與活力，包括1999話務中心、單一窗口志工服務、資訊中心的數位營造、市府政策的研究規畫、施政報告的整合撰寫、工程品質的管理稽核等，皆屬相當重要的業務，不僅服務市民，反映民意，更是政策擘畫的重要角色。

(中時 )