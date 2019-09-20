馨文連輪椅都用拼布藝術裝飾，令新北市副市長謝政達嘖嘖稱奇。（社會局提供）

漸凍人小芸與她的編織藝術。（社會局提供）

67歲的翠琴利用手環編織編出淡水風光。（社會局提供）

新北市副市長謝政達（中）和尹可名（右）欣賞朝成（左）利用鋁線纏繞成的各式樂器。（社會局提供）

新北市政府社會局委託財團法人伊甸社會基金會辦理愛德、愛悅養護中心及愛滬發展中心等3家公設民營身障機構，自7年前由教保老師溫家惠透過金工、編織、燒烙畫、鋁線及拼布等方式，讓住民透過藝術陶冶，創作了不少作品，伊甸特別以「回」為主題，在捷運永安站美麗永安生活館舉辦三愛文創聯展，副市長謝政達到場鼓勵並表示，身障者雖然行動不便，但透過作品呈現生命的光彩，幅幅動人，希望各界多前往觀賞。

今年26歲的小芸，因罹患「漸凍症」，在19歲那年發病後，便住進愛德養護中心，在老師的鼓勵下學習編織藝術，由於手部虛軟無力，一幅作品要耗費3個月才能完成，盡管如此，小芸仍努力創作，她在現場展出兩件大型綴織作品，其中一幅名為「魚」，有兩隻魚悠游自在的游水，小芸說象徵她內心對自由的深切渴望。

67歲的翠琴擅長手環編織，她在愛德養護中心透過編織重拾生活的樂趣，她利用鮮豔的毛線，將到漁人碼頭、紅毛城所看到的風景，一一編織入畫。

54歲的馨文目前住在愛悅養護中心，她雖然中風半身不遂，但熱愛藝術，她利用藍染和拼布拼出一幅幅美麗的風景，甚至有海底的水母畫，還有向空中十字架禱告的意象，連她的輪椅兩側，都是用拼布畫裝飾，謝政達在溫家惠老師導覽時發現，不禁嘖嘖稱奇。

另外王慶順利用燒烙畫，慢慢燒出龍騰斷橋、蘭嶼風光和拾穗等畫作；愛滬發展中心的朝成則利用鋁線纏繞成各式樂器，包含小提琴、長號、小號等，這些作品都陳設在展場供人欣賞。

伊甸社會基金會執行常董尹可名表示，這次三愛文創聯展以「回」為主題，主要是希望每位創作者能回到原始，探索內在的初心，重新燃燒生命的熱情，承繼伊甸創辦人劉俠的精神，展期即日起至10月20日止，在展覽期間開放民眾報名參加家飾拼布畫、燒烙畫創作及平結編織等手作體驗課程。

謝政達代表侯友宜市長到場觀展並鼓勵每位參展者，謝政達表示，非常感謝伊甸的用心，讓住在新北市身障機構的住民，能夠透過各項藝術課程學習，不僅增加生活的動力，同時透過作品展現生命的光彩，更有勇氣接受未來的挑戰，希望各界多來觀展，給身障朋友更多的鼓勵。

(中時 )