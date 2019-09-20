5歲小女童，賣場與父親走散，春社警開巡邏車回所，還沒到所內，就找到女童父親。（中市警局四分局提供／黃國峰台中傳真）

中市南屯區嶺東路某賣場，日前報案指出賣場內有一5歲女童與家人走散，中市警局第四分局春社派出所警員池艾岷、邱語涵獲報到場，發揮女性溫柔一面，安撫女童不安情緒，載返所途中，眼尖警更發現路旁一路人焦急模樣，一問果然是女童父親，順利讓女童回到父親的懷抱。

春社所員警到賣場時，見熱心民眾提供餅乾安撫女童，不過女童仍邊吃餅乾邊啜泣，馬上派出女警安撫她的情緒，不過女童僅回答爸爸穿著白色上衣，其他語焉不詳，員警只得先將她載返所，並由女警在後座陪她看卡通，安撫她的情緒。

回所途中，經過一處公園，眼尖員警一眼就看到一男子神色慌張，且還穿著白色上衣，認定應該是女童父親，驅車靠近時，該男子一眼望進車內，立刻向員警表示是他女兒，女童看見父親立刻投入爸爸的懷抱，場面溫馨感人。

原來盧姓男子帶著女兒商場購物時，女兒被其他商品吸引停下腳步，當盧男回頭要牽女兒時，就發現她不見了！急忙搜尋整間賣場，都找不著，焦急得往店外尋找，還好巡邏車經過，看見坐在後座的女兒，著實鬆了一口氣，表示會好好看顧孩子，謝謝警察熱心的協助。

春社派出所長江松泳表示，家中若有幼童應避免其離開視線，若幼童不慎走失，請立即向當地派出所報案，平時可訓練孩童背記家人聯絡資訊，以便適時提供，有助於快速通知家人。

(中時 )