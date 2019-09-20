作家蔡詩萍認為賈寶玉和林黛玉可說生錯時代，若在五四，賈寶玉可以自由追愛，若在現代，林黛玉可能是個性厭世網紅。（劉宗龍攝）

俗話說「老不看三國，少不讀紅樓」，作家蔡詩萍笑說，「因為《紅樓夢》真的需要一點人生歷練才能讀懂！」他近年重讀經典，在臉書分享讀書心得，用現代人的眼光觀察紅樓的愛恨悲歡，更把賈寶玉和林黛玉的悲劇戀情比擬莎士比亞筆下的羅密歐與茱麗葉，「但賈寶玉比羅密歐更慘，羅密歐起碼還能逃，賈寶玉卻不能反抗，只能接受命運安排，連逃都逃不了！」

蔡詩萍表示，讀紅樓，看到的不只是每個人物性格，更多的是時代的悲哀，「賈寶玉只有到最後，完成了眾人的期盼，才終於能出家，一走了之。感情豐富的賈寶玉看似是個不成材的貴公子，但若他生在五四運動之後，或許就能自由追求所愛；林黛玉性格彆扭、倔將，不懂修飾，敢愛敢恨，但若生在現代，可能就是個特立獨行的個性網紅。」

自稱「花甲美魔男」的蔡詩萍，第一次讀《紅樓夢》是讀中學時，但當時只是懞懞懂懂，直到近年因為聽了作家白先勇在台大開課講紅樓，又開始重溫經典，小時候不懂的，現在了然於心，「人生就像一場《紅樓夢》，每個人在迷宮的不同角落，有的人原本有在一起，卻漸行漸遠，有的人本來是平行線，走著走著就交會了。只有作者曹雪芹彷彿像是命運之眼，眼見賈府樓起樓塌，看穿全局。」

蔡詩萍在《紅樓心機》一書中，分享他再讀紅樓的感想，除了點評賈寶玉、林黛玉、薛寶釵、王熙鳳、襲人、晴雯等眾角色，也用現代的眼光重新思考這些人物關係。

為什麼現代人還要讀《紅樓夢》？蔡詩萍表示，紅樓被稱為中國小說的高峰，有其原因。曹雪芹細膩的刻畫人物和情節，讀來彷彿身歷其境，「他寫作的時候，已經家道中落，但他沒有在小說裡直接講道理，而是寫了賈府的日常、瑣碎的生活細節，用很多微不足道的小場景，襯托出作者背後的想法。」

有趣的是，蔡詩萍寫完《紅樓心機》，又接著讀《金瓶梅》、《聊齋誌異》等小說，持續在臉書上繼續寫讀書心得，「我的點評不是學術研究，只是個人的想法，但若能因此讓沒讀過原典的讀者，有興趣回頭讀原作，那就太好了！」

(中時 )