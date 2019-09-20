由太平區公所與曉明社會福利基金會共同營運的太平長青協會即將邁入20周年，為增進長者持續學習與社會互動機會，台中市屯區藝文中心即日起至10月13日於展覽室B-1舉辦「台中市太平區長青學苑20週年師生成果展」，展出近200件作品，充分展現樂齡生命的色彩與美麗。

20日開幕式由學苑舞蹈班帶來熱鬧的開場舞，開幕剪綵儀式由太平區長許貴芳、屯區藝文中心主任郭恬氳、曉明社會福利基金會董事長吳富柔修女、何欣純立委服務處主任廖冏勳及多位屯區議員代表們、學苑班指導老師等貴賓一同為展覽揭開序幕。

區長許貴芳表示，因應高齡社會來臨，落實老人文康休閒福利服務理想之推動，太平區公所於民國88年開辦「台中市太平區長青學苑」，多年來學苑在區公所與曉明社會福利基金會共同努力經營下，透過教育學習、人際互動與志願服務，提供高齡者多元學習和社會參與機會。

創辦迄今，受到廣大學員的肯定與支持，報名人數年年攀升，未來將興建新的長青學苑，以更優質的空間環境，讓更多的長者有學習的空間。

區長許貴芳說，公所每年都會將學員們努力的成果與社會大眾分享，今年展覽主題牆就由學苑山水彩墨班及書法班師生以四季為主題共同創作而成，四季的陽光，處處充滿生命力，就如同每位學員的生命力，也是一幅幅生趣盎然的美麗圖畫。

(中時 )