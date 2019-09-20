郭台銘不選，苗栗縣卓蘭鎮挺韓發酵，鎮民代表詹麗容、謝永興9月初共同贊助4萬多元自發性替2020國民黨總統參選人韓國瑜在卓蘭大橋掛起全縣第1張大型選舉看板，來往苗栗卓蘭、台中東勢的車流都能清楚看見「台灣安全、人民有錢」標語，詹、謝均表示，韓的庶民風格深得基層選民的心。

大型看板上滿面笑容的韓國瑜右手比著讚，背後搭配飄揚的「青天、白日、滿天紅」國旗及總統府，右上角大大的藍營黨徽，下方搭配鮮黃的競選口號，韓的名字旁寫著「庶民總統」，將基層的冀望表露無遺，謝永興說，基層選民就是要由下而上打拚的庶民總統，從基層出發才能了解我們的心聲。

謝永興表示，看板半個月前就已懸掛，直到郭台銘決定不選了，大家焦慮的心才終於放鬆，他形容當時「心頭就像有1顆石頭絆住」，嘆息「國民黨不要這樣亂，這樣怎麼下架民進黨」，眼看郭不選、王金平應該也成不了氣候，對於韓的選情更有信心，他指出對蔡政府，除了年金改革，同婚合法化也讓地方鄉親十分反感。

年金改革衝擊退休軍公教，詹麗容表示認同，她說當今政府砍了年金卻在選前大撒幣政策齊出，把錢亂花造成民怨很多，自己當代表前就是藍營的黨工，當然唯一支持黨提名的人選，看韓從北農開始，這個人比較實在，當選市長也賣力促進地方經濟，與謝都算是韓粉，自發性掛看板就盼喚醒民意，加速藍營整合。

(中時 )