台中市長盧秀燕（右）與台中電競嘉年華代言人「統神」張嘉航組隊PK學生隊。（盧金足攝）

2019台中電競嘉年華20日在弘光科技大學開打，開幕首日即湧入上千人次！台中市長盧秀燕與台中電競嘉年華代言人「統神」張嘉航組隊PK學生隊，雙方你來我往嗨翻現場，她說，市府今年擴大舉辦電競活動，三天三主題，要讓全國電競迷感受最熱鬧的電競氛圍，「打造台中酷城市！」

由台中市政府主辦、ETtoday新聞雲及弘光科技大學共同協辦的「台中電競嘉年華」，今起至22日盛大展開。盧市長與「統神」張嘉航組隊PK學生隊，她雙手緊握手機，雖然不熟練，眼神專注、手指奮力移動，一邊大喊「真的很好玩」，反差模樣引起現場一片笑聲。

「我是酷媽！」盧秀燕分享，自己平常雖然不玩遊戲，但她支持孩子的喜好，她上任後極力推動打造台中成為「酷城市」，引進酷運動、推廣酷產業，電競便是其中一項政策；今年電競活動不僅延續，更擴大舉辦，期待三天賽事讓所有參與者玩得愉快。

台中電競嘉年華由盧秀燕高舉《傳說對決》角色安奈特的法杖，宣示嘉年華啟動。三天賽事依序主打校園盃《傳說對決》、市民盃《拳皇》、《侍魂 曉》，邀請全球首支LCL全女子英雄聯盟職業戰隊 Vaevictis Esports，對上台灣知名的前女子職業戰隊ahq Girls成員、台灣Callisto女子職業戰隊與香港Sirena女子職業戰隊，PK《英雄聯盟》，以賽會友，傳遞「女力崛起」的精神。

台中市運動局表示，2022年電競將納入亞運競賽項目，電競不再只是運動項目，更是經濟產業，市府未來將透過產官學合作，共同打造台中成為電競產業基地，成為國際電競人才的搖籃，讓電競產業成為台中的重點城市特色。

台中電競嘉年華代言人「統神」張嘉航、《ETtoday 新聞雲》副董事長馬詠睿、市府顧問李允傑、運動局局長李昱叡等人啟動開幕儀式，知名Cosplayer煙煙（Hedy）、喵少、蕾拉、羽杏、凜花與XUXU等人打扮成《英雄聯盟》或《傳說對決》的經典人物，為選手加油打氣。

(中時 )