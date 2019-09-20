立委陳超明邀請國發會副主委郭翡玉率中央部會官員50人前往後龍鎮好望角地會勘。〔後龍鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真〕

過港隧道令國發會副主委郭翡玉驚豔。〔後龍鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真〕

後龍好望角地區具有非常優良的人文和景觀。〔謝明俊攝〕

苗栗後龍鎮好望角地區擁有過港舊隧道、貝化石層、海角樂園等豐富人文及景觀，已成許多民眾打卡熱點，但周邊的硬體及基礎，因受土地使用屬性而有開發限制，為此，國民黨立法委員陳超明20日邀請國發會副主委郭翡玉率領交通部等中央部會官員50人，前往好望角實地會勘，期望未來能打造成觀光新亮點。

後龍鎮公所指出，好望角風景區的觀光潛力無窮，近年來已成為全台打卡熱點，除了好望角的景色外，周邊地區景點各具特性，包括有具歷史文化價值的過港舊隧道、具環境教育價值的西湖溼地、已存在百萬年的過港貝化石層自然生態、沿海的媽祖宗教文化信仰、浪漫宜人的最佳觀海拍照點海角樂園…等。

後龍鎮公所表示，好望角地區條件優良，但受限於一直沒有一個完整而且全面性的計劃，能夠將這些景點串聯在一起，周邊的基礎和硬體也受限於土地使用屬性而有開發限制。因此，針對這些問題，陳超明立委及後龍鎮長朱秋隆才邀請國發會副主委郭翡玉率團深入走訪每一個景點進行檢討，會勘行程後並在白沙屯拱天宮進行座談會，並請各單位提出具體解決方案。

20日一同前往會勘的中央級單位包括交通部觀光局、內政部營建署、文化部文化資產局、經濟部能源局、農委會、林務局、水保局、農糧署、特生中心等，共計50人，針對目前好望角的現況及未來急需改善的議題進行意見交換和討論。

郭翡玉指出，好望角周邊的確深具文化觀光發展潛力，尤其是過港舊隧道的歷史感更是令她驚艷，並肯定後龍鎮公所同仁的用心維護，針對陳超明委員及後龍鎮公所提出的好望角發展願景，中央各部會也會盡全力配合，郭翡玉也允諾，國發會將從地方創生的方向輔導後龍鎮公所，進行好望角整體開發計畫的撰寫，積極協助好望角這個珍貴的瑰寶成為全國觀光新亮點。

(中時 )