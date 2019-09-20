《紅樓夢》是文學愛好者心目中的經典，兩岸的出版市場也有許多「紅學」相關書籍，長銷不墜。不過近年在台灣，不少非學術圈的作家、文化圈人士也開始寫自己的《紅樓夢》讀書心得，提供不同的視角。清華大學中文系副教授楊佳嫻表示，這些書提供了小說家、藝術家的觀點，成功的讓經典重回大眾視野。

楊佳嫻表示，例如蔣勳從專欄文章改寫而來的《微塵眾》系列書籍，就提供給非學術圈的讀者有趣的切入角度，很適合一般讀者，「《紅樓夢》裡其實有幾百個角色，一般人可能只會知道幾個主要角人物如賈寶玉、林黛玉、王熙鳳、劉姥姥等。蔣勳的書的有趣之處，在於他並非從主角切入，而是談主角身邊的小人物。其實這些小人物，在小說裡都發揮了很重要的功能。」

小說家李渝也曾出版《拾花入夢記 》談《紅樓夢》。楊佳嫻表示，李渝有藝術史背景，又以小說家觀點出發，淺顯易懂，「例如一般認為賈寶玉的父親賈政是個迂腐、不了解自己兒子的人，但李渝注意到書中賈政形容賈寶玉學了些『精緻的淘氣』，認為這代表賈政認為兒子的淘氣是有品味的，並非完全不了解兒子，只是受限於時代和環境，只能限制他。」

此外，近年喜歡《紅樓夢》的讀者，對於白先勇在台灣大學開的「《紅樓夢》導讀」通識課也不會陌生，課程內容的影片除了能在台大開放式課程平台觀看，也出版成《白先勇細說紅樓夢》套書。

楊佳嫻表示，白先勇談紅樓夢，不只談內容，更牽涉到版本問題，「一般讀者比較不在意版本，但白先勇是資深讀者，所以會注意到不同版本中對某些角色的寫法不一樣。這套書很適合對《紅樓夢》已經有些了解的讀者去讀，比較能跟書中的觀點對話。」

《紅樓夢》最早是手抄本，流傳至今有「庚辰本」、「程乙本」等多種版本。胡適認為「庚辰本」是正統，後40回是高鶚「偽書」，但白先勇則推崇「程乙本」，根據其中角色的描述，認為「程乙本」較為合理，而且是由曹雪芹完成，高鶚等人只是整理出版，再度掀起討論。

(中時 )