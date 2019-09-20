英國牛津大學經濟史博士徐永泰日前發表「蔡英文總統論文讀後感」一文，引來蔡總統批評回應：「我覺得評論的人隔行如隔山，在做專業評論的時候，還是要謹慎一點」。對此，徐永泰表示，謝謝總統的指教，如果哪些地方不夠專業請一一就文說明，如果不對我會改進。那些需要謹慎的地方也請說明。

據北美《世界日報》報導，徐永泰表示，「謝謝總統的指教，如果哪些地方不夠專業請一一就文說明，如果不對我會改進。那些需要謹慎的地方也請說明。因為總統論文在LSE放存閲讀嚴格受限的關係，無法將論文公開閲讀、引用分析，所以難以理解蔡總統論文的精粹之處。」

徐永泰指出，「如果總統願意協助學術界傳承優質學術理論，請告知倫敦政經學院將其論文閲讀條件解禁，而使她的論文能公諸於世分享學術界，將是全民之福，也會將坊間的各種傳言打破，濁者自濁，清者自清。」

對圖書館限閱蔡英文論文，如不能外借、只限館內閱覽，也不許影印或手機翻拍內頁等，蔡總統昨天表示，這她不知道，不是她訂的（規定），她也想去了解一下。但據徐永泰指出，限制規定是作者蔡英文要求的，LSE圖書館才做此限制。

另外，論文為什麼晚35年才進到圖書館建檔，缺少主考官的簽署。蔡總統辯稱，這是當時的作法，或許有點問題，但基本上論文都是按照當時的規定在處理。

(中時電子報)