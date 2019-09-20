患有糖尿病的黃先生2年前一次澆花，右腳踝不慎擦傷破皮約2公分，他不以為意，未料，從此卻展開長達兩年的一場惡夢，傷口久未癒合，甚至潰爛惡化，傷口引發敗血性休克，緊急住院，醫師建議必須截肢到膝下10公分，他於是求助奇美傷口照護中心，主任林祐丞以先進敷料配合高壓氧全力搶救，歷經半年照護，黃先生傷口現已癒合，人生從黑白再度回復彩色。

奇美醫學中心為幫助病人解決傷口困擾，在院長邱仲慶支持與首席醫療副院長林宏榮指導下，整合整型外科、心臟血管外科、傷口護理師等傷口照護核心成員，去年3月起成立傷口照護中心，開始住院病人傷口整合照護。

隨著病人數及病人需求逐月成長，今年8月在醫療副院長田宇峰協調下，於第一醫療大樓110診間正式成立傷口照護中心診療室，周一至周五上午及下午門診時段，提供傷口護理照護，更擴大結合整型外科、心臟血管內外科、老年醫學科、傷口護理師等專家，擴大組成傷口整合照護小組，由傷口護理師進行協調整合與個案管理，提供病人具個別性、整合性傷口照護。

根據統計，奇美傷口照護中心服務門診病人族群，以糖尿病足、感染性傷口、壓力性損傷病人最多，其次為下肢潰瘍、外傷、外科術後傷口等，透過傷口評估與內外科處理，配合適合的敷料，以及營養照護，病人接受傷口中心的個案管理期間，3個月以上慢性傷口的傷口縮小率可達平均約38.3％，平均癒合率可達7.55％，癒合天數8至28天不等。

田宇峰說，傷口往往非因單一問題造成，有許多病人可能有其他疾病，致傷口難以癒合，過去只能找外科醫師針對傷口處理，但沒能找出根本原因，傷口照護中心由專任傷口護理師提供專業傷口護理諮詢，評估傷口後，會依病人傷口個別性進行傷口護理，必要時會連絡傷口整合照護小組醫師前來診視，提供以病人為中心的個別性與整合性的照護，各類傷口一站搞定，病人不再面臨四處求助無門窘境。

(中時 )