統一獅隊將以「投打二刀流」方式培養林安可，創下中職首例，對此獅隊教練團也煞費苦心，特地向培養二刀流大谷翔平的日職火腿球團請益，雖然火腿隊針對大谷的計畫對獅隊來說較難以執行，不過也提供不少模式，明年獅隊將以首位中職二刀流方向培養林安可。

從選秀會後獅隊就計畫將投、打都表現不錯的林安可培養成二刀流選手，為此獅隊投手教練鄭博壬透過擔任火腿翻譯的蕭一傑向火腿球團請益，詢問當初培養大谷翔平成為二刀流的養成模式，不過對於獅隊來說執行有困難。

劉育辰總教練說，「大谷到後期完全是指定打擊身分出賽，對獅隊來說比較困難，林安可有打擊天分，但擔任DH會卡到其他更優秀打者出賽的空間，不過若以外野手身分出賽受傷風險會變高，所以秋、春訓勢必慢慢修正養成計畫。」獅隊明年讓林安可投打並行的計畫不會變動。

辰總表示若讓林安可投打並行，出賽比例一定不會是各半，因為對教練調度以及選手訓練都會造成負擔，「投打一定有比重，例如投手70、打者30，舉例來說球季前半季三分之二是投手、後半三分之一是打者，一定不會是各半，盡力抓到最適合的比重，而且先發時一定不會取消DH，讓他以投手身分好好上場。」

雖然火腿的養成計畫對獅隊來說較困難，不過獅隊也得知許多火腿針對大谷的培養方向，「火腿對大谷完全以投手訓練，只是也讓他有打擊機會，為了避免他受傷，重量訓練、跑壘都沒有參加。」不過辰總也提到，國外資源及設備較充足，獅隊以現有資源培養林安可成為二刀流，必須要細心、小心。

(中時電子報)